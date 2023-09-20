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Авто

У старому сараї виявлено рідкісний американський спорткар 50-х із "забороненим" мотором (фото)

Oldsmobile 88 J2, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 1957, Oldsmobile 88 J2 Golden Rocket
Фото: autoevolution.com | Рідкісний Oldsmobile 88 J2 Golden Rocket роками стояв покинутим

Випущено не більше 750 кабріолетів Oldsmobile 88 J-2. Спорткар оснащений гоночним двигуном V8 потужністю 312 к. с. і розвивав швидкість понад 200 км/год.

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У США виявили справжній раритет — нічийний кабріолет Oldsmobile 88 1957 року. Рідкісне американське спортивне авто простояло покинутим кілька десятків років. Про це повідомляє сайт Autoevolution.

Oldsmobile 88 J2, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 1957 Fullscreen
Загалом випущено близько 750 кабріолетів Oldsmobile 88 J-2.
Фото: autoevolution.com

Oldsmobile 88 знайшли в сараї в штаті Алабама. Його стан залишає бажати кращого, адже фарба на кузові облізла, а складний тканинний дах, сидіння та оздоблення салону відсутні. Днище машини вкрите іржею.

Проте Oldsmobile 88 вирішили відновити, адже з'ясувалося, що це дуже рідкісна версія моделі J-2 Golden Rocket. Новий власник викупив авто за $14 500 і готується до реставрації.

Салон Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 J2, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88, Oldsmobile 88 1957, Oldsmobile 88 J2 Golden Rocket Fullscreen
У салоні відсутні крісла та оздоблення
Фото: autoevolution.com

Зараз Oldsmobile 88 J-2 Golden Rocket у хорошому стані коштує щонайменше 50 000 доларів. Загалом у 1957-58 роках випущено трохи більше 2000 таких авто, з яких лише 750 були кабріолетами. І дуже мало з них отримали кондиціонер, як ця машина.

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Oldsmobile 88 J-2 є серійною версією гоночної моделі для чемпіонату NASCAR. Головна його особливість — 6,1-літровий V8 на 312 к. с., оснащений одразу трьома карбюраторами. Це давало змогу розганятися до 100 км/год за 7,3 с і розвивати швидкість понад 200 км/год.

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Двигун Oldsmobile 88 J-2 з трьома карбюраторами розвиває 312 к.с.
Фото: autoevolution.com

Керівництво NASCAR побоялося, що таке авто буде непереможним і "вб'є" конкуренцію в чемпіонаті, а тому в середині 1957 року заборонило мотори з кількома карбюраторами. Незабаром після цього випуск моделі вирішили припинити.

Раніше Фокус розповідав про ще одну занедбану зірку NASCAR — це авто коштує понад мільйон доларів.

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