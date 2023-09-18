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Авто

Іржавий раритет: Chevrolet без двигуна продають за $95 000 (фото)

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Фото: ebay.com | Спорткар провів близько 40 років у сараї

Цей Chevrolet Corvette C2 відрізняється наявністю роздільного заднього скла, що робить його рідкіснішим. У спорткара відсутні двигун і коробка передач.

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У США на продаж виставили рідкісний Chevrolet Corvette C2 1963 року випуску. Спорткар має далеко не найкращий стан і потребує реставрації. Подробиці про авто повідомили в оголошенні на eBay.

Цей Chevrolet Corvette C2 відрізняється наявністю роздільного заднього скла. Ця версія продавалася лише один рік.

Відомо, що останні чотири десятиліття спорткар провів у сараї. Власник купив автомобіль у 1974 році.

Chevrolet Corvette має раму, яка стійка до корозії, що робить спорткар придатним для відновлення. Проте кузов цього авто покрився іржею.

Chevrolet Corvette C2 Fullscreen
Кузов Chevrolet Corvette C2 постраждав від корозії
Фото: ebay.com

Головна проблема полягає в тому, що у спорткара відсутні двигун і коробка передач. Тому новому покупцеві доведеться знайти та встановити їх самостійно.

Важливо
На аукціон виставлено Chevrolet Corvette 1969 року в стані нового авто (фото)
На аукціон виставлено Chevrolet Corvette 1969 року в стані нового авто (фото)

Інтер'єр авто також потребує ремонту. Всередині немає сидінь, а також деякого оздоблення.

Chevrolet Corvette C2 Fullscreen
В інтер'єрі немає сидінь
Фото: ebay.com

Вартість автомобіля становить 95 000 доларів, але передбачено торг. Також продавець заявив, що може допомогти покупцеві відновити спорткар, але за додаткову плату.

Раніше Фокус розповів, що в США на аукціон виставили спорткар Chevrolet Corvette 1954 року.