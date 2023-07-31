Старий 69-річний Chevrolet виставили на продаж за $2 мільйони (фото)

Прототип Chevrolet Corvette 1954 року випущено в одному-єдиному екземплярі. Дизайн авто було відкинуто керівництвом концерну General Motors.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили Chevrolet Corvette 1954 року. За спорткар планують виручити близько 2 мільйонів доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Нестандартний дизайн Chevrolet Corvette було відкинуто Фото: GOODING&COMPANY

Ранні Chevrolet Corvette рідкісні та дорогі. Наприклад, у 1954 році випустили лише 3640 авто цієї моделі. Втім, конкретно цей спорткар особливий.

Річ у тім, що цей прототип Chevrolet Corvette створено в єдиному екземплярі. Його створили, щоб показати один із варіантів оновлення моделі.

Спорткар відреставрували до оригінального стану Фото: GOODING&COMPANY

У Chevrolet Corvette особлива решітка радіатора, капот із повітрозабірником і "зябра" на боковинах. Крім того, у родстера оригінальна кришка багажника.

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Силовий агрегат Chevrolet Corvette 1954 року — цілком стандартний. 3,8-літрова рядна шістка потужністю 155 к. с. і 2-ступінчаста автоматична КПП дають змогу автомобілю розвивати 170 км/год і розганятися до сотні за 11 с.

Під капотом встановлена 152-сильна шістка Фото: GOODING&COMPANY

Цей Chevrolet Corvette так і не став серійним. Річ у тім, що керівництво концерну General Motors відкинуло проект. Corvette все-таки оновили в 1956 році, але більш радикально — із заміною всіх кузовних деталей.

Власником Chevrolet Corvette 1954 року довгий час був професійний реставратор. Він відновив спорткар до оригінального стану.

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