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Унікальний 87-річний кабріолет від українського дизайнера продають за $3,5 мільйона (фото)

Кабріолет Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яків Савчик
Фото: GOODING&COMPANY | Дизайн кабріолета Hispano Suiza J12 розробив українець Яків Савчик

Випущено лише 10 розкішних кабріолетів Hispano-Suiza J12 1936 року. Елегантний дизайн автомобіля розробив стиліст Яків Савчик із України.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили раритетний Hispano-Suiza J12 1936 року. За кабріолет планують виручити від 2,5 до 3,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яків Савчик Fullscreen
Усього випущено лише 10 кабріолетів Hispano-Suiza J12
Фото: GOODING&COMPANY

Настільки висока ціна зумовлена рідкістю моделі — випущено лише 120 розкішних Hispano-Suiza J12. Із них лише 10 отримали елегантний кузов кабріолет, створений дизайнером українського походження Жаком Савчиком.

1936 Hispano-Suiza J12 Saoutchik, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яків Савчик Fullscreen
В оформленні авто використано чимало хрому
Фото: GOODING&COMPANY

Жак або Яків Савчик (справжнє прізвище — Савчук) виїхав у Францію з України із батьками в дитинстві наприкінці XIX століття. 1905 року 25-річний Савчик, змінивши ім'я та прізвище на французький манер, заснував в одному з передмість Парижа кузовне ательє.

Яків Савчик створював кузови ексклюзивного дизайну за індивідуальними замовленнями. Він працював із розкішними моделями Mercedes-Benz, Bentley, Rolls-Royce, Delahaye, Talbot-Lago, Pegaso, а з Hispano-Suiza співпрацював особливо активно.

Салон Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яків Савчик Fullscreen
Салон кабріолета оздоблений шкірою й деревом
Фото: GOODING&COMPANY

Хоча більшість творінь Савчика були вельми авангардними та незвичними, кабріолет J12 вирізняється витонченим дизайном із плавними лініями кузова та великою кількістю хрому. Салон оздоблений шкірою й деревом.

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Hispano-Suiza J12 оснащений величезним 11,3-літровим V12 потужністю 250 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Двотонне авто здатне розвинути 150 км/год.

Двигун Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza, Яків Савчик Fullscreen
Під капотом встановлено величезний 11,3-літровий V12
Фото: GOODING&COMPANY
Яків Савчик, Hispano Suiza J12, Hispano Suiza Fullscreen
Яків Савчик створював ексклюзивні кузови для дорогих авто
Фото: GOODING&COMPANY

Кабріолет Hispano-Suiza J12 пройшов повну реставрацію і у 2012 році виграв Гран-прі на престижному конкурсі ретроавто в Пеббл-Біч (США).

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