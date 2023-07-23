Унікальний 87-річний кабріолет від українського дизайнера продають за $3,5 мільйона (фото)

Випущено лише 10 розкішних кабріолетів Hispano-Suiza J12 1936 року. Елегантний дизайн автомобіля розробив стиліст Яків Савчик із України.

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У США на аукціон Gooding&Company виставили раритетний Hispano-Suiza J12 1936 року. За кабріолет планують виручити від 2,5 до 3,5 мільйона доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Усього випущено лише 10 кабріолетів Hispano-Suiza J12 Фото: GOODING&COMPANY

Настільки висока ціна зумовлена рідкістю моделі — випущено лише 120 розкішних Hispano-Suiza J12. Із них лише 10 отримали елегантний кузов кабріолет, створений дизайнером українського походження Жаком Савчиком.

В оформленні авто використано чимало хрому Фото: GOODING&COMPANY

Жак або Яків Савчик (справжнє прізвище — Савчук) виїхав у Францію з України із батьками в дитинстві наприкінці XIX століття. 1905 року 25-річний Савчик, змінивши ім'я та прізвище на французький манер, заснував в одному з передмість Парижа кузовне ательє.

Яків Савчик створював кузови ексклюзивного дизайну за індивідуальними замовленнями. Він працював із розкішними моделями Mercedes-Benz, Bentley, Rolls-Royce, Delahaye, Talbot-Lago, Pegaso, а з Hispano-Suiza співпрацював особливо активно.

Салон кабріолета оздоблений шкірою й деревом Фото: GOODING&COMPANY

Хоча більшість творінь Савчика були вельми авангардними та незвичними, кабріолет J12 вирізняється витонченим дизайном із плавними лініями кузова та великою кількістю хрому. Салон оздоблений шкірою й деревом.

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Hispano-Suiza J12 оснащений величезним 11,3-літровим V12 потужністю 250 к. с. і 3-ступінчастою механічною КПП. Двотонне авто здатне розвинути 150 км/год.

Під капотом встановлено величезний 11,3-літровий V12 Фото: GOODING&COMPANY Яків Савчик створював ексклюзивні кузови для дорогих авто Фото: GOODING&COMPANY

Кабріолет Hispano-Suiza J12 пройшов повну реставрацію і у 2012 році виграв Гран-прі на престижному конкурсі ретроавто в Пеббл-Біч (США).

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