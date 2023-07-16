У Києві пройшла виставка старовинних та ексклюзивних автомобілів (фото)

На перший за два роки ретрозліт у Києві з'їхалися старовинні авто та ексклюзивні сучасні спорткари. Відвідувачі виставки змогли побачити рожевий Cadillac 1959 року, розкішні Rolls-Royce, спортивні Chevrolet Camaro і Corvette.

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У Києві провели зліт старовинних автомобілів. Кілька десятків раритетних вінтажних автомобілів приїхали в столичний Наводницький парк. Журналісту Фокуса вдалося побувати на автошоу.

Opel Super 6 1937 року Фото: Тарас Брязгунов

Ініціаторами зльоту стали організатори найбільшого українського автофестивалю Old Car Land. Після початку повномасштабного російського вторгнення провести його не видається можливим, тому було вирішено організувати менш масштабний захід. Втім, виставка викликала інтерес і зібрала тисячі відвідувачів.

Проте рідкісних і цікавих автомобілів на виставці вистачало. Найстарішими моделями на автошоу стали кабріолети Opel Super 6 1937 року і Skoda Popular 1939 року. До продукції європейського автопрому повоєнного періоду відносяться Peugeot 203 1949 року, купе Opel Rekord 1969 року, масові Mini і Volkswagen Beetle, а також відразу кілька мікроавтобусів Volkswagen Type 2.

Chevrolet Camaro 1969 року Фото: Тарас Брязгунов

"Золоту" епоху автомобільної Америки презентували рожевий Cadillac 1959 року і спортивний 300-сильний Chevrolet Camaro SS 1969 року, також виділявся яскравий кабріолет Chevrolet Corvette 1993 року. Загальну увагу привертали репліки знаменитої Shelby Cobra.

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На зліт приїхали одразу два класичних Rolls-Royce — кабріолет Corniche і седан Silver Spirit. Двома моделями була представлена і рідкісна марка Morgan, причому обидві — цікаві. Morgan Plus 4 виконаний у ретростилі, а спорткар Three-Wheeler — триколісний.

Rolls-Royce Corniche Фото: Тарас Брязгунов Rolls-Royce Silver Spirit Фото: Тарас Брязгунов Chevrolet Corvette 1993 року Фото: Тарас Брязгунов Opel Rekord 1969 року На виставку приїхали одразу кілька Volkswagen T2 Ford Sierra RS Cosworth Морган Плюс 4 Фото: Тарас Брязгунов Триколісний Morgan 3 Wheeler Фото: Тарас Брязгунов ГАЗ-13 "Чайка"

Досить рідкісними є заряджені Ford Sierra RS Cosworth. Великою виявилася й експозиція радянських моделей — відвідувачам продемонстрували як скромні "Запорожці", так і представницький ГАЗ-13 "Чайка".

Раніше Фокус повідомляв, що великий фестиваль ретро-авто пройшов і у Львові, причому серед його учасників були й іноземні колекціонери.

Також ми писали, що в Києві сфотографували раритетний спорткар Jaguar 80-х.