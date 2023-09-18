Королевский Mercedes S-Class выставили на продажу по цене нового Logan (фото)

Карл XVI Густав приобрел Mercedes S-Class непосредственно перед своей коронацией. Монарх выбрал базовую версию 280 S в скромной комплектации с тканевым салоном и без кондиционера.

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В Швеции на аукцион Bilweb выставили Mercedes-Benz S-Class 1973 года. За авто планируют выручить относительно небольшую сумму в 120-150 тыс. крон ($10 750–13 440) как за новый Logan, хотя у него интересная история. Ее рассказали на сайте аукциона.

Король Швеции выбрал базовую версию модели

Этим Mercedes S-Class W116 владел король Швеции Карл XVI Густав. Он известен любовью к авто – в свое время монарх владел несколькими Ferrari, а также Porsche 911, Volvo P1800 и AC Cobra.

Салон Mercedes S-class отделан тканью

Купить Mercedes S-Class Карл XVI Густав решил в 1973 году – непосредственно перед коронацией (аукцион приурочен к ее 50-летию). Выбор пал на базовый вариант Mercedes 280 S в довольно скромной комплектации – с тканевым салоном и без кондиционера.

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Седан Mercedes 280 S оснащен 2,8-литровой рядной шестеркой мощностью 160 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен развить 190 км/ч и разогнаться до 100 км/ч за 11,5 с.

Монарх использовал авто с 1973 по 1979 годы

Король Швеции использовал Mercedes до 1979 года. После этого автомобиль сменил нескольких владельцев. Он не отреставрирован и местами проржавел, а его пробег составляет 332 тыс. км.

Примечательно, что ранее на аукционе продали редкий спортивный BMW Карла XVI Густава. Это авто короля Швеции оказалось гораздо дороже — $140 000.

Также Фокус сообщал, что в Киеве сфотографировали редкий заряженный Mercedes-AMG.