Старый 52-летний Ford планируют продать по цене двух новых Ferrari (фото)

В 1970 году выпустили всего 499 375-сильных Ford Mustang Boss 429. Автомобиль идеально сохранился и проехал всего 27 000 км.

В США на продажу выставили культовый Ford Mustang 1970 года. За автомобиль просят невероятные 675 тысяч долларов — как за две новых Ferrari 296. Об этом сообщает сайт MotorcarClassics.

[ + – ] В 1970 году выпустили лишь 499 таких купе

Конечно, старые Ford Mustang 60-х ценятся коллекционерами и экземпляры в хорошем состоянии могут быть недешевыми, но такая цена — слишком высокая для модели. Объясняется это тем, что продается очень редкая версия Ford Mustang Boss 429.

[ + – ] Автомобиль идеально сохранился

Заряженный Ford Mustang Boss 429 создавался для допуска к чемпионату NASCAR, правила которого требовали наличия у гоночных авто серийных версий. Всего выпустили 859 таких машин в 1969 году и 499 — в 1970.

[ + – ] Сиденья Ford Mustang обшиты белой кожей

Главная особенность Ford Mustang Boss 429 — огромный 7,0-литровый V8 мощностью 375 л. с. С ним авто разгоняется до 100 км/ч за 6,8 с и преодолевает 400 м (1/4 мили) с места за 14 с.

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Кроме того, Boss 429 оснащен спортивной подвеской, усилителем руля и передними дисковыми тормозами. Узнается версия по огромному воздухозаборнику на капоте и спойлеру в переднем бампере.

[ + – ] Огромный 7,0-литровый мотор развивает 375 л. с.

Конкретно этот Ford Mustang Boss 429 столь дорогой еще и потому, что идеально сохранился. Это настоящая капсула времени с пробегом всего 27 тыс. км. Кроме того, у него редкая отделка салона белой кожей.

Ранее Фокус сообщал, что классический Ford Mustang во время войны появился и в Киеве. Его не могут растаможить и он ездит на "бляхах".