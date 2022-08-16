Старий 52-річний Ford планують продати за ціною двох нових Ferrari (фото)

У 1970 році випустили всього 499 375-сильних Ford Mustang Boss 429. Автомобіль ідеально зберігся і проїхав лише 27 000 км.

У США на продаж виставили культовий Ford Mustang 1970 року. За автомобіль просять неймовірні 675 тисяч доларів — як за дві нові Ferrari 296. Про це повідомляє сайт MotorcarClassics.

[ + – ] У 1970 році випустили лише 499 таких купе

Звичайно, старі Ford Mustang 60-х цінують колекціонери, і екземпляри в хорошому стані можуть бути недешевими, але така ціна занадто висока для моделі. Пояснюється це тим, що продається вкрай рідкісна версія Ford Mustang Boss 429.

[ + – ] Автомобіль ідеально зберігся

Заряджений Ford Mustang Boss 429 створювали для допуску до чемпіонату NASCAR, правила якого вимагали наявності у перегонових автомобільних серійних версій. Загалом випустили 859 таких машин у 1969 році та 499 — у 1970 році.

[ + – ] Сидіння Ford Mustang обшиті білою шкірою

Головна особливість Ford Mustang Boss 429 — величезний 7,0-літровий V8 потужністю 375 к. с. З ним авто розганяється до 100 км/год за 6,8 с та долає 400 м (1/4 милі) з місця за 14 с.

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Крім того, Boss 429 оснащений спортивною підвіскою, підсилювачем керма та передніми дисковими гальмами. Впізнати версію можна за величезним повітрозабірником на капоті та спойлером в передньому бампері.

[ + – ] Величезний 7,0-літровий двигун розвиває 375 к. с.

Саме цей Ford Mustang Boss 429 настільки дорогий ще й тому, що ідеально зберігся. Це справжня капсула часу з пробігом лише 27 тис. км. Крім того, у нього рідкісне оздоблення салону білою шкірою.

Раніше Фокус повідомляв, що класичний Ford Mustang під час війни з'явився у Києві. Його не можуть розмитнити і він їздить на "бляхах".