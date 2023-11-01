Класика на новий лад: знамениті вінтажні моделі отримали сучасний тюнінг (фото)

Классіческіе Dodge, Ford і Rolls-Royce відреставрували і осучаснили. Вони отримали потужні V8, а їхні салони стали розкішнішими і комфортабельнішими.

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У Лас-Вегасі на шоу SEMA виставили не тільки сучасні тюнінговані авто, а й вінтажні Dodge Charger, Ford Mustang і Rolls-Royce Silver Cloud II. Старовинні моделі допрацювали в американському ательє Ringbrothers. Про автомобілі розповіли на його сторінці в Instagram.

У Ringbrothers вже давно спеціалізуються на створенні так званих рестомодів — ретро-авто із сучасною начинкою. Вони швидші, комфортніші та простіші в обслуговуванні та повсякденній експлуатації, ніж машини в оригінальному стані. Саме таким чином відреставрували та тюнінгували Dodge, Ford і Rolls-Royce.

Dodge Charger TUSK отримав 1000-сильний мотор Фото: Ringbrothers

Dodge Charger TUSK

Класичний Dodge Charger 1969 року оснастили 7,0-літровим компресорним V8 Hemi на 1000 к. с. і 1285 Н∙м, а також 6-ступінчастою механічною КПП. Крім того, у авто повністю нова підвіска і сучасні дискові гальма Baer з шестипоршневими супортами.

Салон Dodge Charger оздоблений шкірою та карбоном Фото: Ringbrothers

Частина кузовних панелей Dodge Charger тепер карбонові, встановлені й нові колісні диски з низькопрофільною гумою Michelin Pilot Sport 4S. У авто опуклий капот і нові компактні бампери, а кліренс істотно зменшений.

У салоні Dodge Charger встановлено нові кермо і сидіння, з'явилися цифрові прилади, а також сучасний клімат-контроль. В оздобленні використані шкіра і карбон, а педалі отримали металеві накладки.

Ford Mustang UNCAGED Фото: Ringbrothers

Ford Mustang UNCAGED

Культовий Ford Mustang 1965 року має звичний вигляд, але насправді у нього повністю новий кузов — ширший і нижчий, ніж в оригінальної моделі. З'явилися і світлодіодні фари.

Ford Mustang став ширшим і нижчим Фото: Ringbrothers

Салон Mustang також кардинально переробили — обшили дорогою шкірою і декорували алюмінієм. Замінено кермо, прилади і важіль КПП, з'явилися і сучасні крісла з підголівниками.

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Під капотом встановлено 5,0-літровий 460-сильний V8 від сучасного Ford Mustang. Кабріолет отримав 10-ступінчасту автоматичну КПП, повністю незалежну підвіску від Penske з регульованими амортизаторами, нові гальма і 18-дюймові диски в ретро-стилі з шинами Continental.

Салон Ford Mustang зробили розкішнішим Фото: Ringbrothers

Rolls-Royce Silver Cloud II Paramount

Розкішний Rolls-Royce Silver Cloud II Paramount 1961 року постаралися зберегти максимально автентичним на вигляд. Його тільки відреставрували і навіть сучасні 18-дюймові колеса виконали в класичному стилі.

Rolls-Royce Silver Cloud II Paramount не змінився зовні Фото: Ringbrothers

У салоні поліпшили оздоблення, використавши дорогі шкіру і дерево. З'явилися сучасні прилади, а стеля отримала діодне підсвічування у вигляді зоряного неба — як у нових Rolls-Royce. Для задніх пасажирів встановили розкладні столики.

Крім того, Rolls-Royce Silver Cloud II отримав 6,2-літровий 640-сильний V8 від General Motors, що працює в парі з 10-ступінчастою автоматичною КПП з кнопковим селектором. Нова підвіска зробила їзду більш комфортабельною.

Rolls-Royce Silver Cloud II всередині оздоблений шкірою і деревом Фото: Ringbrothers

Усі три автомобілі залишаться одиничним ексклюзивом — їх не випускатимуть навіть дрібними партіями. Вартість машин не називають, але відомо, що вона обчислюється сотнями тисяч доларів, адже продукція Ringbrothers завжди недешева.

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