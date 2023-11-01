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Раритетний Toyota Land Cruiser перетворили на екстремальний позашляховик (фото)

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Фото: Toyota | Toyota FJ Bruiser створений в єдиному екземплярі

Toyota FJ Bruiser оснащений двигуном від боліда NASCAR і отримав повністю нову підвіску. Під днищем є гусениці, які можуть врятувати автомобіль від застрявання.

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На виставці SEMA 2023 у Лас-Вегасі представили незвичайний позашляховик Toyota Land Cruiser FJ Bruiser. Авто отримало безліч доопрацювань. Про це розповіли на сайті Motor1.

Toyota FJ Bruiser створено в єдиному екземплярі. Концепт-кар заснований на пікапі Land Cruiser FJ45 1966 року випуску.

Для авто було виготовлено унікальне шасі та каркас безпеки. Автомобіль отримав нерозрізні мости, передній і задній диференціали Currie і роздавальну коробку Advanced Adaptor Atlas.

Toyota FJ Bruiser Fullscreen
Пікап позбувся передніх і задніх крил
Фото: Toyota

Пікап пофарбували в яскравий бірюзовий колір. Передніх і задніх крил, а також бамперів вирішили позбутися, щоб розмістити більші 20-дюймові колісні диски Method Beadlock, взуті в 42-дюймові шини BF Goodrich Krawler T/A KX.

Toyota FJ Bruiser Fullscreen
Toyota FJ Bruiser пофарбували в бірюзовий колір
Фото: Toyota

Ще однією особливістю Toyota FJ Bruiser є наявність гусениць під днищем авто. Вони можуть врятувати автомобіль від застрявання.

Toyota FJ Bruiser Fullscreen
Toyota FJ Bruiser отримав гусениці CAMSO
Фото: Toyota

В інтер'єрі розмістили спортивні сидіння Momo Daytona EVO. Стандартне кермо також було замінено.

Toyota FJ Bruiser Fullscreen
Усередині з'явилися нові сидіння
Фото: Toyota

Під капотом встановлено 5,8-літровий двигун V8 NASCAR потужністю близько 725 к.с. Він працює в парі з 3-ступінчастою автоматичною коробкою передач Rancho Drivetrain Engineering.

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Максимальна швидкість Toyota FJ Bruiser становить 265 км/год. Також є і знижена передача, яка дає змогу їхати зі швидкістю 19 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що пікап Toyota Tacoma отримав незвичайну спортивну версію X-Runner Concept.