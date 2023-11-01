Раритетный Toyota Land Cruiser превратили в экстремальный внедорожник (фото)

Toyota FJ Bruiser оснащен двигателем от болида NASCAR и получил полностью новую подвеску. Под днищем есть гусеницы, которые могут спасти автомобиль от застревания.

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На выставке SEMA 2023 в Лас-Вегасе представили необычный внедорожник Toyota Land Cruiser FJ Bruiser. Авто получило множество доработок. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Toyota FJ Bruiser создан в единственном экземпляре. Концепт-кар основан на пикапе Land Cruiser FJ45 1966 года выпуска.

Для авто было изготовлено уникальное шасси и каркас безопасности. Автомобиль получил неразрезные мосты, передний и задний дифференциалы Currie и раздаточную коробку Advanced Adaptor Atlas.

Пикап лишился передних и задних крыльев Фото: Toyota

Пикап окрасили в яркий бирюзовый цвет. От передних и задних крыльев, а также бамперов решили избавиться, чтобы разместить более крупные 20-дюймовые колесные диски Method Beadlock, обутые в 42-дюймовые шины BF Goodrich Krawler T/A KX.

Toyota FJ Bruiser окрасили в бирюзовый цвет Фото: Toyota

Еще одной особенностью Toyota FJ Bruiser является наличие гусениц под днищем авто. Они могут спасти автомобиль от застревания.

Toyota FJ Bruiser получил гусеницы CAMSO Фото: Toyota

В интерьере разместили спортивные сиденья Momo Daytona EVO. Стандартный руль также был заменен.

Внутри появились новые сиденья Фото: Toyota

Под капотом установлен 5,8-литровый двигатель V8 NASCAR мощностью около 725 л.с. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач Rancho Drivetrain Engineering.

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Максимальная скорость Toyota FJ Bruiser составляет 265 км/ч. Также есть и пониженная передача, которая позволяет ехать со скоростью 19 км/ч.

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