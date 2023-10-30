Полный привод и 390 сил: Toyota показала спортивный пикап с ярким дизайном (видео)

Toyota Tacoma X-Runner Concept имеет множество внутренних и внешних отличий от стандартного пикапа. Новинку оснастят 390-сильным двигателем V6 от модели Tundra.

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Пикап Toyota Tacoma получил необычную спортивную версию X-Runner Concept. Автомобиль выпустят в единственном экземпляре для выставки SEMA. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Концепт-кар Toyota Tacoma X-Runner Concept основан на пикапе в топовой модификации TRD Pro. Эта версия имеет множество отличий от стандартной модели.

Toyota Tacoma X-Runner Concept окрашен в синий цвет. Внешний вид дополняют 21-дюймовые легкосплавные колесные диски черного цвета и красные акценты на кузове.

Пикап получит новый капот черного цвета с воздухозаборником. Также новинка отличается более агрессивным кузовным обвесом с широкими крыльями.

Toyota Tacoma X-Runner Concept получит новый кузовной обвес и капот с воздухозаборником Фото: Toyota

Также концепт-кар имеет спортивную подвеску и новые тормоза. Тем не менее главное изменение находится под капотом.

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Toyota Tacoma X-Runner Concept оснащен 3,4-литровым турбированным двигателем V6 от пикапа Tundra мощностью 390 л.с. и 479 Нм крутящего момента. Пикап получит систему полного привода с возможностью отключения передней оси.

В Toyota поделились, что Tacoma и Tundra основаны на платформеTNGA-F, но установить двигатель от более крупного пикапа было не так и просто. Для этого пришлось вырезать несколько деталей из моторного отсека и изготовить дополнительные кронштейны.

Ранее Фокус писал, что Hyundai разрабатывает новый среднеразмерный гибридный пикап.