Hyundai готовит мощный и экономный пикап: первые подробности и фото
Hyundai планирует расширить линейку своих пикапов, предложив новую гибридную модель. Новинка поступит в продажу уже в 2024 году и будет доступна в нескольких версиях.
Hyundai разрабатывает новый среднеразмерный гибридный пикап. Новинка будет конкурировать с популярной моделью Ford Ranger. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.
В Австралии компактные и среднеразмерные пикапы имеют большой спрос. Именно поэтому Hyundai планирует создать новую модель для этого сегмента, которая будет предложена с гибридной установкой.
Новый пикап разделит платформу с похожей моделью от Kia. Вероятнее всего, эти авто будут основаны на среднеразмерных кроссоверах.
Ожидается, что новинка будет Plug-in гибридом. Это позволит отдельно заряжать аккумуляторные батареи и передвигаться исключительно на электротяге.
Также особое внимание будет уделено грузовому пространству нового пикапа. Hyundai Santa Cruz был раскритикован многими покупателями именно за ограниченное место для багажа.
Новинка поступит в продажу уже в 2024 году. Стоимость и характеристики модели не раскрываются.Важно
В будущем пикап получит и полностью электрическую силовую установку. Эту версию оснастят одним или двумя электромоторами, а также аккумуляторной батареей большой емкости.
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