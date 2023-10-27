Hyundai готовит мощный и экономный пикап: первые подробности и фото

Hyundai планирует расширить линейку своих пикапов, предложив новую гибридную модель. Новинка поступит в продажу уже в 2024 году и будет доступна в нескольких версиях.

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Hyundai разрабатывает новый среднеразмерный гибридный пикап. Новинка будет конкурировать с популярной моделью Ford Ranger. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

В Австралии компактные и среднеразмерные пикапы имеют большой спрос. Именно поэтому Hyundai планирует создать новую модель для этого сегмента, которая будет предложена с гибридной установкой.

Новый пикап разделит платформу с похожей моделью от Kia. Вероятнее всего, эти авто будут основаны на среднеразмерных кроссоверах.

Ожидается, что новинка будет Plug-in гибридом. Это позволит отдельно заряжать аккумуляторные батареи и передвигаться исключительно на электротяге.

Также особое внимание будет уделено грузовому пространству нового пикапа. Hyundai Santa Cruz был раскритикован многими покупателями именно за ограниченное место для багажа.

Hyundai Santa Cruz является самым популярным пикапом бренда Фото: Hyundai

Новинка поступит в продажу уже в 2024 году. Стоимость и характеристики модели не раскрываются.

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В будущем пикап получит и полностью электрическую силовую установку. Эту версию оснастят одним или двумя электромоторами, а также аккумуляторной батареей большой емкости.

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