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Авто

В стиле Disney: самый необычный электромобиль Hyundai поступил в производство (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum посвящен 100-летнему юбилею американской медиакорпорации

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum будет выпущен ограниченным тиражом в 1000 экземпляров. Электромобиль отличается уникальным оформлением экстерьера и интерьера.

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В производство поступила специальная версия электромобиля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum. Новинка получила несколько внешних и внутренних улучшений. Об этом сообщили на сайте бренда.

Концепт-кар Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum показали на Автосалоне в Нью-Йорке 2023 года. Теперь представлена серийная версия модели.

Специальная версия отличается уникальным цветом кузова Gravity Gold Matte. Внешний вид дополняют новые колесные диски в стиле Микки Мауса.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Fullscreen
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum окрашен в цвет Gravity Gold Matte
Фото: Hyundai

В отличие от концепт-кара, серийная версия Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum не получит цифровую решетку радиатора, которая может демонстрировать видео. Вместо этого передняя часть авто осталась без изменений.

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В интерьере также есть несколько изменений, включая новый стартовый экран информационно-развлекательной системы культовой музыкальной темой Disney. Помимо этого внутри появились тисненые логотипы "Disney100" и уникальные коврики.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Fullscreen
Интерьер получил уникальную отделку
Фото: Hyundai

Всего будет выпущено 1000 единиц Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum. Модель поступит в продажу в начале 2024 года.

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