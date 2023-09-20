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Авто

Самый дешевый электрокроссовер Hyundai впервые заметили на дорогах (фото)

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Фото: Motor1.com | Hyundai Casper EV основан на бензиновой версии модели

Как и бензиновая версия, электрокроссовер получит доступный ценник и причудливый дизайн. Электрическая версия сопоставима по габаритам с Fiat 500 и Volkswagen e-up!.

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Электрическую версию бюджетного кроссовера Hyundai Casper впервые заметили во время тестов на дорогах. Новинка станет самым дешевым электрокроссовером бренда. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Hyundai Casper EV проходит дорожные испытания в Европе. Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть.

Как и бензиновая версия, электрокроссовер получит раздельную переднюю оптику. От решетки радиатора избавятся.

Hyundai Casper EV Fullscreen
Спереди установлена раздельная оптика
Фото: Motor1.com

Сзади расположены необычные задние фонари. Они интегрированы в багажник кроссовера.

Hyundai Casper EV Fullscreen
Сзади находятся необычные фонари
Фото: Motor1.com

В Hyundai заявили, что их самый дешевый электрокроссовер будет сопоставим по габаритам с Fiat 500 и Volkswagen e-up!. Длина модели с ДВС составляет 3595 мм.

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На шпионских снимках в передней части кроссовера можно разглядеть порт для зарядки. Также новинка получит причудливые колесные диски.

Hyundai Casper EV Fullscreen
Спереди находится зарядный порт
Фото: Motor1.com

Электрокроссовер может поступить в продажу уже в конце 2023 года. Стоимость модели составит около 20 000 евро (около 21 400 долларов).

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