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Авто

Цена $27 000 и дизайн как у Tucson: Hyundai презентовали недорогую семейную модель (фото)

Hyundai Custin, новый Hyundai Custin, минивэн Hyundai, Hyundai Tucson
Фото: Hyundai | Hyundai Custin — недорогой семейный минивэн

Новый Hyundai Custin — пятиметровый минивэн с оригинальным дизайном и просторным салоном. Топовая версия модели получила камеры кругового обзора, электропривод и вентиляцию сидений.

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Представлен новый бюджетный минивэн Hyundai Custin. Большая семейная модель на базе Hyundai Tucson поступит в продажу по цене примерно от 27 000 до 40 000 долларов. Подробности новинки появились на официальном сайте Hyundai.

Hyundai Custin, новый Hyundai Custin, минивэн Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
Передняя часть выполнена в стиле Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Custin – экспортная версия модели Custo, которую до недавних пор выпускали и продавали исключительно в Китае. Теперь ее географию решили расширить. Авто станет более компактной и доступной альтернативой Hyundai Staria.

Минивэн Hyundai построен на платформе Tucson, но значительно крупнее кроссовера – достигает 4950 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1734 мм в высоту при колесной базе в 3055 мм.

Hyundai Custin, новый Hyundai Custin, минивэн Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
Минивэн оснащают бензиновыми турбомоторами
Фото: Hyundai

Родство с Hyundai Tucson просматривается в дизайне. Во внешнем виде преобладают грани, а в широкую решетку радиатора интегрированы ходовые огни.

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В салоне у Hyundai Tucson позаимствованы руль и кнопочный селектор КПП. Минивэн получил цифровую панель приборов и 10,4-дюймовый тачскрин портретного формата на наклоненной центральной панели. Доступны версии на 6 и 7 мест, причем в шестиместном варианте установлен кресла второго ряда с электроприводом и подставками для отдыха ног.

Hyundai Custin, новый Hyundai Custin, минивэн Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
На центральной панели установлен портретный тачскрин
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Custin довольно богато оснащен – уже в базовой версии салон отделан кожей, есть камера, диодные фары, климат-контроль, круиз-контроль и электропривод сдвижных дверей. Топовый вариант получил два люка, камеры кругового обзора, подогрев и вентиляцию кресел первых двух рядов, системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

Hyundai Custin, новый Hyundai Custin, минивэн Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
Доступны версии модели на 6 и 7 мест
Фото: Hyundai

Минивэн Hyundai Custin 2023 оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (170 л. с.) и 2,0 л (236 л. с.). Обе версии получили 8-ступенчатую автоматическую КПП.

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