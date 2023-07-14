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Авто

Новый Hyundai Tucson 2024 рассекретили задолго до премьеры (фото)

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Фото: Фото из соцсетей | Hyundai Tucson преобразится внешне для 2024 модельного года

Кроссовер получит измененный дизайн и доработанный интерьер с расширенным списком оснащения. Моторная гамма кроссовера останется без изменений.

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Обновленный кроссовер Hyundai Tucson 2024 модельного года впервые заметили во время тестов на дорогах. Модель получит обновленный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Текущее поколение Hyundai Tucson было представлено в 2020 году. Теперь же пришло время для планового обновления кроссовера.

Тестовый прототип прикрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Заметно, что передняя часть останется узнаваемой, но будет более похожа на другие модели бренда.

Hyundai Tucson 2024 Fullscreen
Тестовый прототип прикрыт камуфляжем
Фото: Motor1.com

Решетка радиатора станет немного меньше и получит измененную форму. Помимо этого кроссовер оснастят другими фарами.

Hyundai Tucson 2024 Fullscreen
Решетка радиатора станет немного меньше
Фото: Motor1.com

Сзади также ожидаются некоторые изменения. Среди них улучшенная оптика, которая будет объединена в один блок.

Hyundai Tucson 2024 Fullscreen
Сзади могут появиться новые фонари
Фото: Фото из соцсетей

В интерьере не стоит ждать больших изменений. Салон будет лишь незначительно улучшен за счет новой информационно-развлекательной системы.

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Моторная гамма кроссовера останется без изменений. Модель, как и сейчас, предложат с бензиновыми и дизельными двигателями, а также с гибридными силовыми установками.

Ранее Фокус сообщал, что электромобиль Hyundai Ioniq 5 получил заряженную N-версию.