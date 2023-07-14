Новий Hyundai Tucson 2024 розсекретили задовго до прем'єри (фото)

Кросовер отримає змінений дизайн і доопрацьований інтер'єр з розширеним списком оснащення. Моторна гамма кросовера залишиться без змін.

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Оновлений кросовер Hyundai Tucson 2024 модельного року вперше помітили під час тестів на дорогах. Модель отримає оновлений дизайн і розширений список оснащення. Про це розповіли на сайті Motor1.

Поточне покоління Hyundai Tucson було представлено у 2020 році. Тепер же настав час для планового оновлення кросовера.

Тестовий прототип прикритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти. Помітно, що передня частина залишиться впізнаваною, але буде більш схожа на інші моделі бренду.

Тестовий прототип прикритий камуфляжем Фото: Motor1.com

Решітка радіатора стане трохи меншою та отримає змінену форму. Крім цього кросовер оснастять іншими фарами.

Решітка радіатора стане трохи меншою Фото: Motor1.com

Ззаду також очікуються деякі зміни. Серед них поліпшена оптика, яка буде об'єднана в один блок.

Ззаду можуть з'явитися нові ліхтарі Фото: Pinera

В інтер'єрі не варто чекати великих змін. Салон буде лише незначно покращено шляхом встановлення нової інформаційно-розважальної системи.

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Моторна гамма кросовера залишиться без змін. Модель, як і зараз, запропонують з бензиновими та дизельними двигунами, а також з гібридними силовими установками.

Раніше Фокус повідомляв, що електромобіль Hyundai Ioniq 5 отримав заряджену N-версію.