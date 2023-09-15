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Авто

Ціна $27 000 і дизайн як у Tucson: Hyundai презентували недорогу сімейну модель (фото)

Hyundai Custin, новий Hyundai Custin, мінівен Hyundai, Hyundai Tucson
Фото: Hyundai | Hyundai Custin — недорогий сімейний мінівен

Новий Hyundai Custin — п'ятиметровий мінівен з оригінальним дизайном і просторим салоном. Топова версія моделі отримала камери кругового огляду, електропривод і вентиляцію сидінь.

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Представлено новий бюджетний мінівен Hyundai Custin. Велика сімейна модель на базі Hyundai Tucson надійде в продаж за ціною приблизно від 27 000 до 40 000 доларів. Подробиці новинки з'явилися на офіційному сайті Hyundai.

Hyundai Custin, новий Hyundai Custin, мінівен Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
Передня частина виконана в стилі Hyundai Tucson
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Custin — експортна версія моделі Custo, яку донедавна випускали і продавали виключно в Китаї. Тепер її географію вирішили розширити. Авто стане більш компактною і доступною альтернативою Hyundai Staria.

Мінівен Hyundai побудований на платформі Tucson, але значно більший за кросовер — досягає 4950 мм завдовжки, 1850 мм завширшки і 1734 мм заввишки за колісною базою в 3055 мм.

Hyundai Custin, новий Hyundai Custin, мінівен Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
Мінівен оснащують бензиновими турбомоторами
Фото: Hyundai

Спорідненість із Hyundai Tucson проглядається в дизайні. У зовнішньому вигляді переважають грані, а в широку решітку радіатора інтегровані ходові вогні.

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У салоні у Hyundai Tucson запозичені кермо і кнопковий селектор КПП. Мінівен отримав цифрову панель приладів і 10,4-дюймовий тачскрін портретного формату на нахиленій центральній панелі. Доступні версії на 6 і 7 місць, причому в шестимісному варіанті встановлено крісла другого ряду з електроприводом і підставками для відпочинку ніг.

Hyundai Custin, новий Hyundai Custin, мінівен Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
На центральній панелі встановлено портретний тачскрін
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Custin доволі багато оснащений — уже в базовій версії салон оздоблений шкірою, є камера, діодні фари, клімат-контроль, круїз-контроль і електропривод зсувних дверей. Топовий варіант отримав два люки, камери кругового огляду, підігрів і вентиляцію крісел перших двох рядів, системи автоматичного гальмування і контролю "сліпих" зон.

Hyundai Custin, новий Hyundai Custin, мінівен Hyundai, Hyundai Tucson Fullscreen
Доступні версії моделі на 6 і 7 місць
Фото: Hyundai

Мінівен Hyundai Custin 2023 оснащують бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (170 к. с.) і 2,0 л (236 к. с.). Обидві версії отримали 8-ступінчасту автоматичну КПП.

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