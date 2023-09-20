Найдешевший електрокросовер Hyundai вперше помітили на дорогах (фото)

Як і бензинова версія, електрокросовер отримає доступний цінник і незвичний дизайн. Електрична версія порівнянна за габаритами з Fiat 500 і Volkswagen e-up!

Related video

Електричну версію бюджетного кросовера Hyundai Casper вперше помітили під час тестів на дорогах. Новинка стане найдешевшим електрокросовером бренду. Про це повідомили на сайті Motor1.

Hyundai Casper EV проходить дорожні випробування в Європі. Тестовий прототип покритий камуфляжем, але деякі елементи дизайну можна розгледіти.

Як і бензинова версія, електрокросовер отримає роздільну передню оптику. Решітки радіатора позбудуться.

Спереду встановлена роздільна оптика Фото: Motor1.com

Ззаду розташовані незвичайні задні ліхтарі. Вони інтегровані в багажник кросовера.

Ззаду знаходяться незвичайні ліхтарі Фото: Motor1.com

У Hyundai заявили, що їхній найдешевший електрокросовер буде порівнянний за габаритами з Fiat 500 і Volkswagen e-up! Довжина моделі з ДВЗ становить 3595 мм.

Важливо

Ціна $27 000 і дизайн як у Tucson: Hyundai презентували недорогу сімейну модель (фото)

На шпигунських знімках у передній частині кросовера можна розгледіти порт для зарядки. Також новинка отримає незвичні колісні диски.

Спереду знаходиться зарядний порт Фото: Motor1.com

Електрокросовер може надійти в продаж вже наприкінці 2023 року. Вартість моделі становитиме близько 20 000 євро (близько 21 400 доларів).

Раніше Фокус розповів, що Hyundai представив оновлений седан Elantra.