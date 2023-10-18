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Авто

У стилі Disney: найнезвичайніший електромобіль Hyundai надійшов у виробництво (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum присвячений 100-річному ювілею американської медіакорпорації

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum буде випущено обмеженим накладом у 1000 екземплярів. Електромобіль вирізняється унікальним оформленням екстер'єру та інтер'єру.

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У виробництво надійшла спеціальна версія електромобіля Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum. Новинка отримала кілька зовнішніх і внутрішніх поліпшень. Про це повідомили на сайті бренду.

Концепт-кар Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum показали на Автосалоні в Нью-Йорку 2023 року. Тепер представлена серійна версія моделі.

Спеціальна версія вирізняється унікальним кольором кузова Gravity Gold Matte. Зовнішній вигляд доповнюють нові колісні диски в стилі Мікі Мауса.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Fullscreen
Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum пофарбований у колір Gravity Gold Matte
Фото: Hyundai

На відміну від концепт-кара, серійна версія Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum не отримає цифрову решітку радіатора, яка може демонструвати відео. Натомість передня частина авто залишилася без змін.

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В інтер'єрі також є кілька змін, включно з новим стартовим екраном інформаційно-розважальної системи з культовою музичною темою Disney. Крім цього всередині з'явилися тиснені логотипи "Disney100" і унікальні килимки.

Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum Fullscreen
Інтер'єр отримав унікальне оздоблення
Фото: Hyundai

Загалом буде випущено 1000 одиниць Hyundai Ioniq 5 Disney100 Platinum. Модель надійде в продаж на початку 2024 року.

Раніше Фокус розповів, що електричну версію бюджетного кросовера Hyundai Casper вперше помітили під час тестів на дорогах.