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Hyundai презентували екстремальний пікап для серйозного бездоріжжя (фото)

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Фото: Hyundai | Hyundai Santa Cruz Sandy створили для перегонів Rebelle Rally

Новий Hyundai Santa Cruz Sandy отримав позашляхову гуму та набір аксесуарів. Пікап візьме рішення у складному ралі бездоріжжям.

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Пікап Hyundai Santa Cruz отримав нову спеціальну версію Sandy. Його підготували для бездоріжжя. Про це повідомляється на офіційному сайті південнокорейської компанії.

Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, новий Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Пікапу збільшили кліренс і встановили позашляхові шини
Фото: Hyundai

Новий Hyundai Santa Cruz Sandy створили для позашляхового змагання Rebelle Rally. У цих щорічних перегонах протяжністю 2500 км беруть участь виключно жіночі екіпажі.

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Для бездоріжжя пікапу Hyundai Santa Cruz збільшили на 38 мм (до 256 мм) кліренс і додали захист днища. З'явилися і 17-дюймові позашляхові шини Falken Wildpeak A/T3W на сталевих дисках.

На даху Hyundai Santa Cruz з'явилися додаткова оптика і багажник. У кузові встановили кріплення для запасного колеса і різних інструментів.

Hyundai Santa Cruz, пікап Hyundai, новий Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Авто отримало набір позашляхових аксесуарів
Фото: Hyundai

Пікап Hyundai Santa Cruz Sandy оснащений стандартним 2,5-літровим турбомотором потужністю 280 к.с., 8-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями і повним приводом. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,5 с і розвинути 193 км/год.

Це вже друга версія Hyundai Santa Cruz для Rebelle Rally. Не виключено, що з часом вона еволюціонує в серійну позашляхову модифікацію.

Раніше Фокус розповідав, що Hyundai випустили недорогу сімейну модель.

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