Hyundai презентовали экстремальный пикап для серьезного бездорожья (фото)

Новый Hyundai Santa Cruz Sandy получил внедорожную резину и набор аксессуаров. Пикап примет решение в сложном ралли по бездорожью.

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Пикап Hyundai Santa Cruz получил новую специальную версию Sandy. Его подготовили для бездорожья. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейской компании.

Пикапу увеличили клиренс и установили внедорожные шины Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Cruz Sandy создали для внедорожного соревнования Rebelle Rally. В этой ежегодной гонке протяженностью 2500 км участвуют исключительно женские экипажи.

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Для бездорожья пикапу Hyundai Santa Cruz увеличили на 38 мм (до 256 мм) клиренс и добавили защиту днища. Появились и 17-дюймовые внедорожные шины Falken Wildpeak A/T3W на стальных дисках.

На крыше Hyundai Santa Cruz появились дополнительная оптика и багажник. В кузове установили крепления для запасного колеса и различных инструментов.

Авто получило набор внедорожных аксессуаров Фото: Hyundai

Пикап Hyundai Santa Cruz Sandy оснащен стандартным 2,5-литровым турбомотором мощностью 280 л. с., 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 193 км/ч.

Это уже вторая версия Hyundai Santa Cruz для Rebelle Rally. Не исключено, что со временем она эволюционирует в серийную внедорожную модификацию.

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