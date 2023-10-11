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Hyundai презентовали экстремальный пикап для серьезного бездорожья (фото)

Hyundai Santa Cruz Sandy, Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai, новый Hyundai Santa Cruz
Фото: Hyundai | Hyundai Santa Cruz Sandy создали для гонки Rebelle Rally

Новый Hyundai Santa Cruz Sandy получил внедорожную резину и набор аксессуаров. Пикап примет решение в сложном ралли по бездорожью.

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Пикап Hyundai Santa Cruz получил новую специальную версию Sandy. Его подготовили для бездорожья. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейской компании.

Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai, новый Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Пикапу увеличили клиренс и установили внедорожные шины
Фото: Hyundai

Новый Hyundai Santa Cruz Sandy создали для внедорожного соревнования Rebelle Rally. В этой ежегодной гонке протяженностью 2500 км участвуют исключительно женские экипажи.

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Для бездорожья пикапу Hyundai Santa Cruz увеличили на 38 мм (до 256 мм) клиренс и добавили защиту днища. Появились и 17-дюймовые внедорожные шины Falken Wildpeak A/T3W на стальных дисках.

На крыше Hyundai Santa Cruz появились дополнительная оптика и багажник. В кузове установили крепления для запасного колеса и различных инструментов.

Hyundai Santa Cruz, пикап Hyundai, новый Hyundai Santa Cruz Fullscreen
Авто получило набор внедорожных аксессуаров
Фото: Hyundai

Пикап Hyundai Santa Cruz Sandy оснащен стандартным 2,5-литровым турбомотором мощностью 280 л. с., 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 193 км/ч.

Это уже вторая версия Hyundai Santa Cruz для Rebelle Rally. Не исключено, что со временем она эволюционирует в серийную внедорожную модификацию.

Ранее Фокус рассказывал, что Hyundai выпустили недорогую семейную модель.

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