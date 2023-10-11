Hyundai презентовали экстремальный пикап для серьезного бездорожья (фото)
Новый Hyundai Santa Cruz Sandy получил внедорожную резину и набор аксессуаров. Пикап примет решение в сложном ралли по бездорожью.
Пикап Hyundai Santa Cruz получил новую специальную версию Sandy. Его подготовили для бездорожья. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейской компании.
Новый Hyundai Santa Cruz Sandy создали для внедорожного соревнования Rebelle Rally. В этой ежегодной гонке протяженностью 2500 км участвуют исключительно женские экипажи.Важно
Для бездорожья пикапу Hyundai Santa Cruz увеличили на 38 мм (до 256 мм) клиренс и добавили защиту днища. Появились и 17-дюймовые внедорожные шины Falken Wildpeak A/T3W на стальных дисках.
На крыше Hyundai Santa Cruz появились дополнительная оптика и багажник. В кузове установили крепления для запасного колеса и различных инструментов.
Пикап Hyundai Santa Cruz Sandy оснащен стандартным 2,5-литровым турбомотором мощностью 280 л. с., 8-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями и полным приводом. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 7,5 с и развить 193 км/ч.
Это уже вторая версия Hyundai Santa Cruz для Rebelle Rally. Не исключено, что со временем она эволюционирует в серийную внедорожную модификацию.
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