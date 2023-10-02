Прощание с долгожителем: Hyundai снимают с производства популярный минивэн (фото)

Нынешнее поколение Hyundai H-1 на рынке уже 16 лет и не соответствует современным требованиям. На смену минивэну пришел Hyundai Staria.

Related video

Hyundai прекратят выпуск модели H-1. Минивэн покинет конвейер до конца года и окончательно уступит место Hyundai Staria. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского автопроизводителя.

Причина отказа от модели понятна: второе поколение Hyundai H-1 выпускают уже 16 лет и рамная модель попросту устарела. Ее преемник Hyundai Staria дебютировал еще два года назад, но все это время два минивэна выпускали параллельно.

Оснащение версии Final Edition включает климат-контроль и 9-дюймовый тачскрин Фото: Hyundai

Минивэн Hyundai H-1 прекратили собирать на родине, в Южной Корее, еще в 2021 году и сейчас выпускают только в Таиланде. Там уже запущена в производство прощальная лимитированная версия модели Final Edition.

Важно

Канут в Лету: какие модели авто снимут с производства в ближайшее время (фото)

Новый Hyundai H-1 Final Edition предложен в грузовом и пассажирском исполнении, причем существуют варианты вместимостью до 15 человек. Оснащение расширено и включает климат-контроль, круиз-контроль, ESP, парктроник, датчик света и 9-дюймовый тачскрин.

Hyundai H-1 Final Edition оснащают исключительно 2,5-литровым турбодизелем на 175 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Минивэн доступен только с задним приводом. Стоимость составит около 40 000 долларов.

В салоне могут поместиться до 15 пассажиров Фото: Hyundai

Напомним, что Hyundai H-1 выпускали с 1997 года, а нынешнее его поколение дебютировало 10 лет спустя. Модель в разное время производили в семи странах мира.

Ранее Фокус рассказывал про новый недорогой минивэн Hyundai с оригинальным дизайном.

Также мы писали про конкурента BMW X6 от Hyundai.