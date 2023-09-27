Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Авто

Свыше 400 сил и сканер отпечатков пальцев: Hyundai презентовали конкурента BMW X6 (фото)

Genesis GV80 Coupe, Genesis GV80, новый Genesis GV80, Кроссовер Genesis,Hyundai genesis
Фото: Hyundai | У Genesis GV80 Coupe стремительный купеобразный силуэт

Новый Genesis GV80 Coupe отличается элегантным дизайном и высокотехнологичным интерьером. Кроссовер комплектуют мощными бензиновыми турбомоторами.

Related video

Кроссовер Genesis GV80 получил купеобразную версию. Новая модель от премиум-бренда Hyundai поступит в продажу с начала 2024 года вместе с обновленной стандартной моделью. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского производителя.

Genesis GV80 Coupe, Genesis GV80, новый Genesis GV80, Кроссовер Genesis, Hyundai genesis Fullscreen
Все Genesis GV80 получили новую решетку радиатора
Фото: Hyundai

Новый Genesis GV80 Coupe станет конкурентом BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. От стандартного GV80 его отличает более стремительный профиль с аркообразной крышей и заостренной задней частью и спойлером на крыше. К тому же, все Genesis GV80 2024 получили новую решетку радиатора.

Genesis GV80 Coupe, Genesis GV80, новый Genesis GV80, Кроссовер Genesis, Hyundai genesis Fullscreen
Задняя часть заострена
Фото: Hyundai

Размеры Genesis GV80 Coupe:

  • длина – 4965 мм;
  • ширина – 1975 мм;
  • высота – 1719 мм;
  • колесная база – 2995 мм.
салон Genesis GV80, Genesis GV80, новый Genesis GV80, Кроссовер Genesis, Hyundai genesis Fullscreen
На передней панели установлен широкий дисплей
Фото: Hyundai

Салон также обновили во всех GV80. На передней панели теперь установлен широкий 27-дюймовый дисплей. Кроме того, появились сенсорный блок кнопок климат-контроля и новый круглый джойстик КПП. Установлены и новые передние сиденья. Объем багажника составляет 644 л.

Важно
Комфортабельный исполин: тест-драйв нового Hyundai Palisade
Комфортабельный исполин: тест-драйв нового Hyundai Palisade

Среди доступных для Genesis GV80 Coupe опций есть четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, подогрев подлокотников, парковочный автопилот с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, пара мониторов для задних пассажиров.

салон Genesis GV80 Coupe, Genesis GV80, новый Genesis GV80, Кроссовер Genesis, Hyundai genesis Fullscreen
Кроссовер получил новые передние сиденья
Фото: Hyundai

Новый Genesis GV80 Coupe оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 л (304 л. с.) и 3,5 л (380 и 415 л. с.). Все версии получили 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным. За доплату предложена подвеска с адаптивными амортизаторами, способная сканировать дорогу на наличие выбоин.

Ранее Фокус рассказывал, что Hyundai презентовали недорогую семейную модель.

Также мы писали, что Hyundai готовят бюджетный электрокроссовер.