Свыше 400 сил и сканер отпечатков пальцев: Hyundai презентовали конкурента BMW X6 (фото)

Новый Genesis GV80 Coupe отличается элегантным дизайном и высокотехнологичным интерьером. Кроссовер комплектуют мощными бензиновыми турбомоторами.

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Кроссовер Genesis GV80 получил купеобразную версию. Новая модель от премиум-бренда Hyundai поступит в продажу с начала 2024 года вместе с обновленной стандартной моделью. Об этом сообщается на официальном сайте южнокорейского производителя.

Все Genesis GV80 получили новую решетку радиатора Фото: Hyundai

Новый Genesis GV80 Coupe станет конкурентом BMW X6 и Mercedes GLE Coupe. От стандартного GV80 его отличает более стремительный профиль с аркообразной крышей и заостренной задней частью и спойлером на крыше. К тому же, все Genesis GV80 2024 получили новую решетку радиатора.

Задняя часть заострена Фото: Hyundai

Размеры Genesis GV80 Coupe:

длина – 4965 мм;

ширина – 1975 мм;

высота – 1719 мм;

колесная база – 2995 мм.

На передней панели установлен широкий дисплей Фото: Hyundai

Салон также обновили во всех GV80. На передней панели теперь установлен широкий 27-дюймовый дисплей. Кроме того, появились сенсорный блок кнопок климат-контроля и новый круглый джойстик КПП. Установлены и новые передние сиденья. Объем багажника составляет 644 л.

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Среди доступных для Genesis GV80 Coupe опций есть четырехзонный климат-контроль, сканер отпечатков пальцев, подогрев подлокотников, парковочный автопилот с дистанционным управлением, система полуавтономного вождения, пара мониторов для задних пассажиров.

Кроссовер получил новые передние сиденья Фото: Hyundai

Новый Genesis GV80 Coupe оснащают бензиновыми турбомоторами объемом 2,5 л (304 л. с.) и 3,5 л (380 и 415 л. с.). Все версии получили 8-ступенчатый автомат, а привод может быть задним или полным. За доплату предложена подвеска с адаптивными амортизаторами, способная сканировать дорогу на наличие выбоин.

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