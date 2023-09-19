Ford показал мощный и экономичный гибридный пикап (видео)

Подзаряжаемый гибрид Ford Ranger получит 2,3-литровую бензиновую турбочетверку и электромотор. Он сможет проехать до 45 км на электротяге.

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Линейку Ford Ranger пополнит гибридная версия. Пикап поступит в продажу с конца 2024 года, но его уже рассекретили на официальном сайте Ford.

Гибридную версию выдают 18-дюймовые диски Фото: Ford

Новый Ford Ranger Plug-in Hybrid будет подзаряжаемым гибридом. Пикап оснастят 2,3-литровой 270-сильной турбочетверкой Ford EcoBoost и электромотором. Суммарная отдача силовой установки пока держатся в секрете, но известно, что максимальный крутящий момент будет больше, чем у 3,0-литрового турбодизеля, то есть превысит 600 Нм.

В кузове появились розетки для подключения электроприборов Фото: Ford

Пикап Ford Ranger Plug-in Hybrid способен буксировать прицеп весом 3,5 тонны. Кроме того, он будет экономичнее бензиновой версии и сможет проехать до 45 км на электротяге.

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Визуально гибрид Ford Ranger практически ничем не отличается от бензиновых и дизельных версий модели. Его выдают только особые 18-дюймовые диски и гнездо для зарядки на заднем левом крыле. Также в салоне и багажнике появились розетки для подключения различных электроприборов.

Цена Ford Ranger Plug-in Hybrid пока не разглашается. Ожидается, что гибридная версия будет дешевле заряженного Ford Ranger Raptor. Поначалу модель появится в Европе и Австралии, а вот североамериканский рынок пока под вопросом.

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