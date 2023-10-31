Внедорожник Toyota Land Cruiser получил уникальную 10-местную версию (видео)

Toyota Land Cruiser GDJ76 будут использовать команды ООН и других организаций для своих гуманитарных миссий. Внедорожник получил упрощенное оснащение.

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Обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 получил специальную версию для Организации Объединенных Наций. Новая модель отличается наличием 10 посадочных мест и упрощенным интерьером. Об этом сообщили на сайте CarBuzz.

Компания Toyota Gibraltar Stockholdings давно занимается выпуском внедорожников для экспорта организациям гуманитарной помощи. Главным клиентом является ООН, а также организации "Врачи без границ" и Всемирная продовольственная программа.

Снаружи нет никаких изменений в сравнении со стандартной моделью, помимо заводского шноркеля. Он позволяет двигателю работать без проблем во время переезда через брод.

Сзади установлено запасное колесо Фото: Toyota Gibraltar Stockholdings

Toyota Land Cruiser GDJ76 получил упрощенный интерьер. Внутри нет нового 6,7-дюймового дисплея с поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, который доступен для стандартной модели. Предусмотрены 10 посадочных мест.

Внедорожник получил упрощенный интерьер Фото: Toyota Gibraltar Stockholdings

Внедорожник имеет систему полного привода с пониженной передачей и ручную блокировку дифференциалов. Помимо этого заказать новинку можно только в белом цвете.

Под капотом установлен 2,8-литровый турбодизель мощностью 204 л.с. и 420 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 6-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

По словам Toyota Gibraltar Stockholdings, новый мотор расходует на 30% меньше топлива, чем стандартный двигатель 1HZ. Также он соответствует всем законам о выбросах стран, в которых он будет эксплуатироваться.

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Новый Toyota Land Cruiser GDJ76 нельзя будет заказать частным лицам. Модель предлагается только оптом для международных организаций.

Ранее Фокус рассказал, что на кроссовере Toyota Highlander заметили дефект, связанный с передним бампером.