На популярном кроссовере Toyota заметили серьезный дефект: отзовут 751 000 авто

Дефект может коснуться 751 000 единиц Toyota Highlander, выпущенных для США. Все работы по замене деталей будут проведены за счет производителя.

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На кроссовере Toyota Highlander заметили дефект, связанный с передним бампером. Проблема затрагивает более 700 тысяч автомобилей. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Пластиковая накладка на переднем бампере Toyota Highlander, выпущенных с 2020 до 2023 года, может оторваться во время движения. Это может привести к внезапному ДТП.

Деталь изготовлена из пластика и крепится к бамперу при помощи монтажных петель. Даже небольшое воздействие может повредить конструкцию.

Toyota планирует отозвать 751 000 единиц Toyota Highlander в США. Автомобили будет проверены на присутствие дефекта. Все работы по замене деталей будут проведены за счет производителя.

Важно

На электромобилях Audi и Porsche заметили опасный дефект: он может привести к возгоранию

В Toyota заявили, что проинформируют владельцев потенциально опасных автомобилей к концу декабря. Пока водители могут самостоятельно связаться с местным дилером.

Ранее Фокус сообщал, что в США отзывают гибридные кроссоверы Toyota RAV4 Prime и Lexus NX450h+.

Также мы писали, что Национальное управление безопасности дорожного движения США призывает отозвать около 52 млн автомобилей.