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Рассекречен новый Toyota Highlander 2023: что изменилось в кроссовере (видео)

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Toyota Highlander 2023, новый Toyota Highlander, Toyota Highlander, кроссовер Toyota Highlander
Фото: Toyota | Внешние изменения сводятся к новым колесным дискам

Toyota Highlander сохранил привычный дизайн, но зато получил современную мультимедийную систему и новый экономичный турбомотор.

Опубликованы первые официальные фото Toyota Highlander 2023. Восьмиместный семейный кроссовер прошел обновление и поступит в продажу с осени. Об этом сообщает официальный сайт Toyota.

Toyota Highlander 2023, новый Toyota Highlander, Toyota Highlander, кроссовер Toyota Highlander
Кроссовер получил новую виртуальную панель приборов
Фото: Toyota

Дизайн Toyota Highlander 2023 практически не изменился – кроссовер получил разве что новые 20-дюймовые диски. Также расширена палитра цветов кузова.

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В салоне перемен больше – кроссовер Toyota Highlander получил новую виртуальную панель приборов с четырьмя разными режимами и увеличенный 12,3-дюймовый сенсорный дисплей. Под ним появилась ниша с индукционной зарядкой для смартфонов. Мультимедийная система пополнилась новыми функциями – голосовым управлениям, беспроводными Android Auto Apple CarPlay.

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Дисплей мультимедиа увеличен в размерах
Фото: Toyota

Новшество под капотом – 2,4-литровый четырехцилиндровый турбомотор, пришедший на смену 3,5-литровому атмосферному V6. Он менее мощный (265 л. с.), но зато обладает гораздо большим крутящим моментом в 418 Н∙м. К тому же, он на 50% чище и значительно экономичнее – средний расход топлива составляет 9,8 л/100 км.

Toyota Highlander получил новый тяговитый турбомотор

Гибрид Toyota Highlander остался без изменений и по-прежнему оснащен 243-сильной установкой. Кроссовер по-прежнему доступен с передним или полным приводом.

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