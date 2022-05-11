Розсекречено новий Toyota Highlander 2023: що змінилося в кросовері (відео)

Toyota Highlander зберіг звичний дизайн, зате отримав сучасну мультимедійну систему та новий економічний турбомотор.

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Опубліковані перші офіційні фото Toyota Highlander 2023. Восьмимісний сімейний кросовер пройшов оновлення і надійде у продаж з осені. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

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[ + – ] Кросовер отримав нову віртуальну панель приладів Фото: Toyota

Дизайн Toyota Highlander 2023 практично не змінився — кросовер отримав хіба нові 20-дюймові диски. Також розширено палітру кольорів кузова.

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У салоні змін більше — кросовер Toyota Highlander отримав нову віртуальну панель приладів із чотирма різними режимами та збільшений 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Під ним з'явилася ніша з індукційною зарядкою для смартфонів. Мультимедійна система поповнилася новими функціями — голосовим керуванням, бездротовими Android Auto Apple CarPlay.

[ + – ] Дисплей мультимедіа збільшений у розмірі Фото: Toyota

Нововведення під капотом — 2,4-літровий чотирициліндровий турбомотор, що прийшов на зміну 3,5-літровому атмосферному V6. Він менш потужний (265 к. с.), але має набагато більший крутний момент 418 Н∙м. До того ж, він на 50% чистіший і значно економічніший — середня витрата палива становить 9,8 л/100 км.

[ + – ] Toyota Highlander отримав новий тяговитий турбомотор

Гібрид Toyota Highlander залишився без змін і, як і раніше, оснащений 243-сильною установкою. Кросовер, як і раніше, доступний з переднім або повним приводом.

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