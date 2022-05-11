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Розсекречено новий Toyota Highlander 2023: що змінилося в кросовері (відео)

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Toyota Highlander 2023, новий Toyota Highlander, Toyota Highlander, кросовер Toyota Highlander
Фото: Toyota | Зовнішні зміни зводяться до нових колісних дисків

Toyota Highlander зберіг звичний дизайн, зате отримав сучасну мультимедійну систему та новий економічний турбомотор.

Опубліковані перші офіційні фото Toyota Highlander 2023. Восьмимісний сімейний кросовер пройшов оновлення і надійде у продаж з осені. Про це повідомляє офіційний сайт Toyota.

Toyota Highlander 2023, новий Toyota Highlander, Toyota Highlander, кросовер Toyota Highlander
Кросовер отримав нову віртуальну панель приладів
Фото: Toyota

Дизайн Toyota Highlander 2023 практично не змінився — кросовер отримав хіба нові 20-дюймові диски. Також розширено палітру кольорів кузова.

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У салоні змін більше — кросовер Toyota Highlander отримав нову віртуальну панель приладів із чотирма різними режимами та збільшений 12,3-дюймовий сенсорний дисплей. Під ним з'явилася ніша з індукційною зарядкою для смартфонів. Мультимедійна система поповнилася новими функціями — голосовим керуванням, бездротовими Android Auto Apple CarPlay.

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Дисплей мультимедіа збільшений у розмірі
Фото: Toyota

Нововведення під капотом — 2,4-літровий чотирициліндровий турбомотор, що прийшов на зміну 3,5-літровому атмосферному V6. Він менш потужний (265 к. с.), але має набагато більший крутний момент 418 Н∙м. До того ж, він на 50% чистіший і значно економічніший — середня витрата палива становить 9,8 л/100 км.

Toyota Highlander отримав новий тяговитий турбомотор

Гібрид Toyota Highlander залишився без змін і, як і раніше, оснащений 243-сильною установкою. Кросовер, як і раніше, доступний з переднім або повним приводом.

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