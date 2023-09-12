Старый внедорожник Toyota ушел с молотка дороже нового Land Cruiser Prado (фото)
Под капотом этого Toyota Land Cruiser FJ43 установлен мощный двигатель V8 от Chevrolet Corvette. Помимо этого внедорожник получил множество внедорожных модификаций.
На аукционе Bring a Trailer продали раритетный Toyota Land Cruiser FJ43 1981 года выпуска. Внедорожник ушел с молотка за $73 000 — немного дороже, чем новый Toyota Land Cruiser Prado в максимальной комплектации. Подробности об авто сообщили на сайте аукционного дома.
Toyota Land Cruiser первого поколения выпускался с 1960 до 1984 года. Это был компактный полноприводный внедорожник, который пользовался большим спросом не только среди гражданских лиц, но и японских военных.
Этот внедорожник окрашен в коричневый цвет и дополнен белой крышей. Помимо этого автомобиль получил множество модификаций, включая кенгурятник с лебедкой и другие колесные арки.
Внешний вид дополняют 15-дюймовые колесные диски Mickey Thompson. Они обуты во внедорожные шины BFGoodrich All-Terrain T/A.
Этот Toyota Land Cruiser FJ43 был импортирован в США в 2012 году. В 2016 году авто доработала мастерская Metal Works Classic Auto Restoration.
В интерьере установлены два спортивных сиденья. Также внутри появилось новое рулевое колесо из дерева.
Под капотом расположен 6,2-литровый атмосферный двигатель GM LS3 V8 мощностью более 430 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчастой автоматической коробкой переключения передач.Важно
Пробег внедорожника после реставрации составляет всего 805 км. Автомобиль в отличном состоянии и не нуждается в ремонте.
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