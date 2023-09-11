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Редчайший спорткар Porsche продали на аукционе за рекордную сумму (фото)

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Фото: bonhams.com | Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing имеет интересную историю

Этот Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing занял четвертое место в гонке "24 часа Ле-Мана" 1973 года. Спорткар оснащен 340-сильным двигателем и может разгоняться до сотни менее чем за 6 секунд.

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На аукционе Bonhams продали редкий гоночный спорткар Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 года. Точную его стоимость не называют, но известно, что автомобиль ушел с молотка по цене от 4,7 до 7,2 млн долларов. Подробности об авто рассказали на сайте аукционного дома.

Этот спорткар стал самым дорогим Porsche 911, который когда-либо был продан на аукционе. До этого рекорд принадлежал Porsche 911 GT1 Strassenversion 1998 года выпуска (5,66 млн долларов).

Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing участвовал в марафоне "24 часа Ле-Мана" 1973 года. Спорткар занял четвертое место в гонке, уступив только трем гоночным прототипам Ferrari и Matra-Simca.

Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 Fullscreen
Спорткар занял четвертое место в гонке "24 часа Ле-Мана" 1973 года
Фото: bonhams.com

Также в 1973 году спорткар участвовал в гонке Остеррайхринг на 1000 км и "6 часов Уоткинс-Глен". Позже автомобиль принял участие в еще одном марафоне на выносливость, но проблема с зажиганием не позволила финишировать.

В конце 1970-х автомобиль экспортировали в Мексику. Его выкупил итальянский коллекционер Массимо Баллива, который владел спорткаром 30 лет.

В 2009 году этот Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing отреставрировали в Париже. Спорткар восстанавливался по оригинальным чертежам.

Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 Fullscreen
Автомобиль прошел реставрацию в 2009 году
Фото: bonhams.com

До продажи в 2023 году автомобиль принадлежал американскому коллекционеру. Спорткар был проверен на подлинность на выставке Porsche Classic в Германии.

Известно, что всего было выпущено только четыре экземпляра Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing. Только один автомобиль сохранился.

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Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing оснащен 3,0-литровым оппозитным двигателем мощностью 340 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 5,5 секунды, а максимальная скорость составляет около 290 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в США на аукционе продали раритетный Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 года.