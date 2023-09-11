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Авто

Рідкісний спорткар Porsche продали на аукціоні за рекордну суму (фото)

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Фото: bonhams.com | Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing має цікаву історію

Цей Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing посів четверте місце в перегонах "24 години Ле-Мана" 1973 року. Спорткар оснащений 340-сильним двигуном і може розганятися до сотні менш ніж за 6 секунд.

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На аукціоні Bonhams продали рідкісний гоночний спорткар Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 року. Точну його вартість не називають, але відомо, що автомобіль пішов з молотка за ціною від 4,7 до 7,2 млн доларів. Подробиці про авто розповіли на сайті аукціонного дому.

Цей спорткар став найдорожчим Porsche 911, який коли-небудь було продано на аукціоні. До цього рекорд належав Porsche 911 GT1 Strassenversion 1998 року випуску (5,66 млн доларів).

Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing брав участь у марафоні "24 години Ле-Мана" 1973 року. Спорткар посів четверте місце в перегонах, поступившись тільки трьом гоночним прототипам Ferrari та Matra-Simca.

Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 Fullscreen
Спорткар посів четверте місце в перегонах "24 години Ле-Мана" 1973 року
Фото: bonhams.com

Також у 1973 році спорткар брав участь у перегонах Остеррайхрінг на 1000 км і "6 годин Воткінс-Глен". Пізніше автомобіль взяв участь у ще одному марафоні на витривалість, але проблема із запалюванням не дозволила фінішувати.

Наприкінці 1970-х автомобіль експортували до Мексики. Його викупив італійський колекціонер Массімо Балліва, який володів спорткаром 30 років.

У 2009 році цей Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing відреставрували в Парижі. Спорткар відновлювали за оригінальними кресленнями.

Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing 1973 Fullscreen
Автомобіль пройшов реставрацію у 2009 році
Фото: bonhams.com

До продажу у 2023 році автомобіль належав американському колекціонеру. Спорткар було перевірено на справжність на виставці Porsche Classic у Німеччині.

Відомо, що загалом було випущено лише чотири екземпляри Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing. Тільки один автомобіль зберігся.

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Porsche 911 Carrera RSR Martini Racing оснащений 3,0-літровим опозитним двигуном потужністю 340 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 5,5 секунди, а максимальна швидкість становить близько 290 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що в США на аукціоні продали раритетний Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 року.