Розбитий і обгорілий суперкар Ferrari продали на аукціоні за $1,9 мільйона (фото)

Загалом випущено 10 гоночних Ferrari 500 Mondial Spider Series I. Цей спорткар постраждав у серйозній аварії і перетворився на купу металу.

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У США на аукціоні RM Sotheby's продали раритетний Ferrari 500 Mondial Spider Series I 1954 року. За авто віддали 1 875 000 доларів. Про це повідомляється на сайті аукціонного дому.

Авто розбилося і згоріло в серйозній аварії Фото: RM Sotheby's

Ця сума не є захмарною для Ferrari 50-х років — є і набагато дорожчі суперкари італійської марки. Втім, у цьому випадку дивує той факт, що від авто залишилася обгоріла купа металу, адже Ferrari 500 розбили в серйозній ДТП.

Настільки висока ціна пояснюється рідкістю моделі — випущено лише 10 гоночних Ferrari 500 Mondial Spider Series I. Це нетипова модель марки, адже оснащена не V12, а чотирициліндровим двигуном. Цей 2,0-літровий мотор від боліда "Формули-2" розвивав 170 к. с. і давав змогу розганятися до 240 км/год.

Двигун продається окремо від авто Фото: RM Sotheby's

Саме цей автомобіль брав активну участь у змаганнях у середині 50-х і посідав високі місця у знаменитих перегонах Mille Miglia і Гран-прі Тоскани.

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У 1958 році суперкар Ferrari потрапив до США, де брав участь в аматорських перегонах до середини 60-х, поки не потрапив у серйозну аварію. Автомобіль розбився і обгорів.

Ferrari доволі успішно виступав у перегонах Фото: RM Sotheby's

Розбитий Ferrari кілька разів переходив із рук у руки, поки не осів у колекції Волтера Медліна. Втім, його так і не відновили. У комплекті з авто продали двигун і КПП Ferrari, які можна встановити на машину після реставрації.

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