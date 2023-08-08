Рідкісний вінтажний Porsche за $250 000 викрали просто з музею (фото)

Зловмисник проник в автомузей і викрав дорогий Porsche 911 Turbo. Він планував перебити VIN-номер авто і поставити його на облік за підробленими документами.

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У США з музею викрали раритетний Porsche 911 Turbo 1977 року. Зловмисник спробував легалізувати авто, використовуючи підроблені документи. Про це повідомляють на сторінці поліції міста Сарасота у Facebook.

Саме в цьому місті в штаті Флорида і було скоєно злочин. Викрадач дізнався, що в музейному Porsche 911 Turbo залишили ключі в замку запалювання. Рано вранці 14 червня він пробрався в будівлю і викрав авто.

Авто викрали і сховали в гаражі

Камери відеоспостереження зафіксували невідому особу, яка проникла до музею, а також Porsche 911 Turbo, що покидає приміщення. Розшуком авто зайнялася поліція.

Незабаром анонімний інформатор повідомив поліцейським, що бачив викрадений спорткар Porsche 911, за кермом якого був 36-річний Деніел Бойс.

Потім з'явилася інформація, що на облік намагаються поставити точно такий самий кавовий Porsche 911 Turbo тільки 1976 року. З'ясувалося, що подані для реєстрації документи на авто підроблені, а VIN-номер належить аналогічному Porsche, розбитому 2000 року і відправленому на утилізацію.

Викрадач збирався перебити номер кузова спорткара

У документах були вказані контактні дані Деніела Бойса. Американця викликали в поліцію дати пояснення, а коли він не прийшов, його розшукали і 21 липня заарештували. У його телефоні знайшли фото зниклого Porsche 911 Turbo і координати гаража, де було заховано авто.

Зловмисник планував перебити номер кузова авто і поставити його на облік за документами на розбитий 23 роки тому Porsche. Тепер йому загрожує тюремний термін.

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Спорткар Porsche 911 Turbo 1977 року оцінили в 250 000 доларів. Це рідкісна рання модель із 3,0-літровою 260-сильною турбошісткою. Купе здатне розігнатися до 100 км/год за 5,5 с і розвинути 250 км/год.

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