Приманки для злодіїв: експерти назвали автомобілі, які викрадають найчастіше (фото)

У 2022 році кількість викрадень автомобілів у США збільшилася на 7%. Найчастіше злочинці обирали повнорозмірні пікапи Chevrolet і Ford.

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У Національному бюро страхових злочинів назвали автомобілі, які найчастіше викрадали у США у 2022 році. Серед них домінують повнорозмірні пікапи та седани. Про це розповіли на сайті Carscoops.

Минулого року стався сплеск викрадень автомобілів Kia і Hyundai. Він був пов'язаний з популярними відео в TikTok, в яких демонструвалися різні способи викрадення цих авто.

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У 2022 році понад 25% викрадень автомобілів були пов'язані з повнорозмірними пікапами. Найпопулярнішими з них були моделі Chevrolet (49 903 авто). За ними розташувалися пікапи Ford (48 175 авто).

Найчастіше у 2022 році викрадали пікапи Chevrolet Фото: General Motors

Топ 10 автомобілів, які найчастіше викрадали у 2022 році:

Пікапи Chevrolet — 49 903 авто. Пікапи Ford — 48 175 авто. Honda Civic — 27 903 авто. Honda Accord — 27 089 авто. Hyundai Sonata — 21 707 авто. Hyundai Elantra — 19 602 авто. Kia Optime — 18 221 авто. Toyota Camry — 17 094 авто. Пікапи GMC — 16 622 авто. Honda CR-V — 13 832 авто.

У Національному бюро страхових злочинів зазначили, що рівень відшкодування збитків для власників автомобілів Hyundai та Kias становить від 87% до 95%. Загалом у 2022 році кількість викрадень автомобілів збільшилася на 7%.

Раніше Фокус писав, що в США поліція затримала 14-річного підлітка, який причетний до 39 викрадень або спроб викрадення автомобілів.