Приманки для воров: эксперты назвали самые угоняемые автомобили (фото)

В 2022 году количество угонов автомобилей в США увеличилось на 7%. Чаще всего преступники выбирали полноразмерные пикапы Chevrolet и Ford.

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В Национальном бюро страховых преступлений назвали самые угоняемые автомобили в США в 2022 году. Среди них доминируют полноразмерные пикапы и седаны. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

В прошлом году произошел всплеск угонов автомобилей Kia и Hyundai. Он был связан с популярными видео в TikTok, в которых демонстрировались различные способы угона этих авто.

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В 2022 году более 25% угонов автомобилей были связаны с полноразмерными пикапами. Самыми популярными из них были модели Chevrolet (49 903 авто). За ними расположились пикапы Ford (48 175 авто).

Чаще всего в 2022 году угоняли пикапы Chevrolet Фото: General Motors

ТОП-10 самых угоняемых автомобилей в 2022 году:

Пикапы Chevrolet — 49 903 авто. Пикапы Ford — 48 175 авто. Honda Civic — 27 903 авто. Honda Accord — 27 089 авто. Hyundai Sonata — 21 707 авто. Hyundai Elantra — 19 602 авто. Kia Optime — 18 221 авто. Toyota Camry — 17 094 авто. Пикапы GMC — 16 622 авто. Honda CR-V — 13 832 авто.

В Национальном бюро страховых преступлений отметили, что уровень возмещения убытков для владельцев автомобилей Hyundai и Kias составляет от 87% до 95%. Всего в 2022 году количество угонов автомобилей увеличилось на 7%.

Ранее Фокус писал, что в США полиция задержала 14-летнего подростка, который причастен к 39 угонам или попыткам угона автомобилей.