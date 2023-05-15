На Hyundai и Kia подали в суд из-за частых угонов их автомобилей: детали иска

Американские страховые компании несут огромные убытки из частых угонов автомобилей Hyundai и Kia. Компании обвиняются в том, что они намеренно экономили на безопасности своих авто.

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В США десятки страховых компаний подали иск на компании Hyundai и Kia. Причиной стали частые угоны их автомобилей. Об этом рассказали на сайте Automotive News.

Страховые компании требуют возместить расходы на ремонт или замену автомобилей Hyundai и Kia. Всему виной резкий рост числа угонов этих авто с 2022 года.

Некоторые автомобили Hyundai и Kia, продаваемые в США до 2021 года, не были оснащены иммобилайзером. Это позволяло угонщикам использовать USB-кабель, чтобы завести авто и уехать.

Во время угона преступники часто разбивают окна автомобилей и избавляются от части внутренней отделки. Страховые компании вынуждены покрывать эти расходы, но случаи угонов моделей Hyundai и Kia стали происходить слишком часто.

Около 68 страховых компаний уже выплатили владельцам 190 миллионов долларов и оценивают общие убытки в более чем 300 миллионов долларов. Эксперты подсчитали, что убытки могут увеличиться до 600 миллионов долларов.

Всего без иммобилайзера были выпущены 3,8 миллиона автомобилей Hyundai и 4,5 миллиона авто Kia. Представители южнокорейских брендов заявили, что "в судебном разбирательстве нет необходимости". По их словам, автомобили Hyundai и Kia соответствуют федеральным требованиям по защите от угона.

В иске же сказано, что клиенты могли получить автомобили с иммобилайзером только, если они выбирали дорогие комплектации. При этом отсутствие этой системы безопасности не было указано в списке оснащения.

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В феврале 2023 года Hyundai и Kia выпустили обновление программного обеспечения для проблемных автомобилей, которое активирует функцию "выключения зажигания" после блокировки дверей. Владельцам теперь приходится использовать брелок, чтобы разблокировать авто.

Ранее Фокус писал, что власти Китая приказали Tesla отозвать 1,1 миллиона электромобилей из-за проблем с системами ускорения и торможения.