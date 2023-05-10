Презентован новый Hyundai i20 2024: как изменился компактный хэтчбек (фото)

Hyundai i20 2024 стал выразительнее на вид и получил новые опции, свойственные моделям более высокого класса. Хэтчбек отныне доступен исключительно с турбомоторами.

Related video

Представлен новый Hyundai i20. Компактный хэтчбек В-класса прошел фейслифтинг и поступает в производство на предприятии в Турции с третьего квартала нынешнего года. Подробности модели раскрыли на официальном сайте Hyundai.

Сзади обновили бампер и фонари Фото: Hyundai

Hyundai i20 2024 стал выразительнее на вид. У него новые раскосые фары и увеличенная шестиугольная решетка радиатора. Кроме того, заменены бамперы и освежены фонари.

Салон Hyundai i20 2024 практически не претерпел изменений. В базовой версии установили новый экран бортового компьютера тогда, как в более дорогих вариантах панель приборов полностью цифровая.

Важно

Названы самые надежные компактные автомобили с пробегом (фото)

Начальная комплектация Hyundai i20 теперь включает разъем USB-C, системы автоматического торможения и удержания в полосе. Среди опций появилось оборудование, свойственное моделям более высокого класса — акустика Bose, адаптивный круиз-контроль и камеры для "слепых" зон.

Хэтчбеку расширили перечень опций Фото: Hyundai

Из линейки Hyundai i20 2024 пропал начальный 1,2-литровый двигатель. Теперь хэтчбек предлагают только с 1,0-литровыми турбомоторами на 100 и 120 л. с. и комплектуют 6-ступенчатой механической КПП либо 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями.

В модельном ряду останется и заряженный 204-сильный Hyundai i20 N, однако он пройдет модернизацию отдельно и будет представлен позже.

Ранее Фокус рассказывал про самый дешевый кроссовер Hyundai стоимостью от $7300. Он доступен с заводским ГБО.

Также мы писали, что седан Hyundai Sonata прошел основательную модернизацию.