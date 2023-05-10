Презентовано новий Hyundai i20 2024: як змінився компактний хетчбек (фото)

Hyundai i20 2024 став виразнішим ззовні і отримав нові опції, властиві моделям вищого класу. Хетчбек відтепер доступний виключно із турбомоторами.

Related video

Представлений новий Hyundai i20. Компактний хетчбек В-класу пройшов фейсліфтинг та надходить у виробництво на підприємстві в Туреччині з третього кварталу цього року. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Ззаду оновили бампер та ліхтарі Фото: Hyundai

Hyundai i20 2024 став виразнішим на вигляд. У нього нові розкосі фари та збільшена шестикутна рншітка радіатора. Крім того, замінено бампери та освіжено ліхтарі.

Салон Hyundai i20 2024 року практично не зазнав змін. У базовій версії встановили новий екран бортового комп'ютера тоді, як у дорожчих варіантах панель приладів повністю цифрова.

Важливо

Названо найнадійніші компактні автомобілі з пробігом (фото)

Початкова комплектація Hyundai i20 тепер включає роз'єм USB-C, системи автоматичного гальмування та утримання у смузі. Серед опцій з'явилося обладнання, властиве моделям вищого класу — акустика Bose, адаптивний круїз-контроль та камери для "сліпих" зон.

Хетчбеку розширили список опцій Фото: Hyundai

З лінійки Hyundai i20 2024 пропав початковий 1,2-літровий двигун. Тепер хетчбек пропонують лише з 1,0-літровими турбомоторами на 100 та 120 к. с. і комплектують 6-ступінчастою механічною КПП або 7-ступінчастим роботом із двома зчепленнями.

У модельному ряду залишиться і заряджений 204-сильний Hyundai i20 N, проте він пройде модернізацію окремо та буде представлений пізніше.

Раніше Фокус розповідав про найдешевший кросовер Hyundai вартістю від $7300. Він доступний із заводським ГБО.

Також ми писали, що седан Hyundai Sonata пройшов ґрунтовну модернізацію.