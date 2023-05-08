Ціна $7300 та заводське ГБО: розсекречено найдешевший кросовер Hyundai (фото)

Кросовер Hyundai Exter сягає 4 м в довжину і вирізняється виразним граненим дизайном. Бюджетну модель запропонують у п'яти різних версіях.

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Опубліковано офіційні фото Hyundai Exter. Компактний кросовер надійде у продаж із літа за ціною приблизно від 7300 доларів, але вже доступний для попереднього замовлення. Подробиці новинки розкрили на офіційному сайті Hyundai.

Найдешевший кросовер Hyundai будуть випускати в Індії та планується експорт моделі до ряду країн. Він побудований на платформі хетчбека i10 і сягає близько 4 м завдовжки. За розмірами Exter займе нішу між Hyundai Casper та Venue.

Кросовер вирізняється граненим дизайном Фото: Hyundai

У дизайні проглядається вплив нового Hyundai Mufasa. У зовнішньому вигляді переважають грані та кути. У авто високий капот, розширені крила, "двоповерхова" передня оптика і виражений пластиковий обвіс. Задні стійки даху оздоблені візерунком.

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Салон Hyundai Exter 2023 ще не розсекречено, але відомо, що модель запропонують у п'яти різних варіантах комплектації.

На вибір запропонують бензиновий та газовий варіанти моделі Фото: Hyundai

Новий Hyundai Exter 2023 оснащений 1,2-літровим двигуном, що розвиває 83 к. с. на бензині та 69 к. с. — із заводським ГБО. Згодом з'явиться версія з 1,0-літровим 100-сильним турботором. На вибір запропонують 5-ступінчасту механічну та роботизовану КПП, а привід у кросовера буде виключно переднім.

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