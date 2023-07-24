У США спіймали 14-річного серійного викрадача автомобілів (відео)

Підлітки-викрадачі діляться один з одним новими способами викрадення автомобілів Kia і Hyundai. Виробники вже придумали кілька способів боротьби з цими злочинами.

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В американському місті Плано, штат Техас, поліція затримала 14-річного підлітка, який причетний до 39 викрадень або спроб викрадення автомобілів. Він обирав моделі брендів Kia і Hyundai. Відео опублікували на YouTube-каналі FOX 4 Dallas-Fort Worth.

Поліцейські поділилися, що підліток навчився викрадати автомобілі завдяки відеороликам на каналі KiaBoyz у TikTok. У цих відео сказано, що у деяких моделей Kia і Hyundai немає іммобілайзера.

За 2022 рік кількість викрадень Kia і Hyundai в Сент-Луїсі збільшилася на 1450%. Через це на південнокорейських виробників подали до суду.

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Офіцер Дженніфер Чепмен зазначила, що підлітки-викрадачі діляться один з одним новими способами крадіжки автомобілів. У деяких випадках вони навіть записують відео про те, як власники таких авто намагаються боротися з викраденням.

Щоб знизити кількість викрадень для автомобілів Hyundai та Kia випустили безплатне оновлення програмного забезпечення. Також виробники запропонували блокування коліс The Club і сторонній іммобілайзер.

Раніше Фокус писав, що на Оболонському проспекті в Києві чоловік ударив водія Mitsubishi Lancer, викрав його машину і потрапив у ДТП.