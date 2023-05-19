Киянин на очах у водія викрав машину та потрапив у ДТП (фото)

Співробітники карного розшуку знайшлии викрадача за допомогою камер і передали орієнтування патрульним. За цей час зловмисник встиг потрапити в аварію.

Related video

На Оболонському проспекті у Києві чоловік вдарив водія Mitsubishi Lancer, викрав його машину та потрапив у ДТП. Про це у п'ятницю, 19 травня, повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції у місті Київ.

Потерпілий одразу звернувся до поліції, що допомогло швидко вичислити викрадача. Для його пошуку запровадили спеціальну поліцейську операцію.

Фото: Национальная полиция Фото: Национальная полиция

Так, співробітники карного розшуку Оболонського управління поліції з камер зовнішнього відеоспостереження змогли вирахувати зловмисника та передали орієнтування патрульним поліціянтам. Виявилося, що за цей час викрадач примудрився потрапити в аварію на вулиці Лук'яненка. Поліціянти після прибуття одразу ж затримали викрадача.

З'ясувалося, що це 39-річний місцевий житель, котрий раніше вже фігурував у кримінальних злочинах. За фактом викрадення поліціянти відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 289. Тепер йому загрожує строк до вісім років.

Раніше київські новини повідомляли, що в столиці через ДТП за участю мотоцикла та легковика було заблоковано рух трамваїв

Нагадаємо, у Львівській області на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Розвадів Стрийського району 10 травня ввечері сталася ДТП. В результаті загинули жінка та двоє дітей.

Також нагадаємо, у Канаді чоловік помилково викрав чужий електромобіль Tesla Model 3. Тепер він і власник електрокара намагаються з'ясувати у виробника, як автомобіль міг відмовитися.