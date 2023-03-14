У Канаді чоловік випадково викрав чужий електромобіль Tesla (відео)

Чоловік помилково сів у чужий електромобіль Tesla Model 3. Тепер він і власник електрокара намагаються з'ясувати у виробника, як автомобіль міг відімкнутися.

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У канадському Ванкувері власник Tesla Раджеш Рандев випадково поїхав на чужому електромобілі Tesla Model 3. Про це повідомили на сайті Motor1.

Чоловік поспішав забрати своїх дітей зі школи та помилково сів за кермо електрокара, що стояв поряд із його автомобілем. Він зміг розблокувати Tesla Model 3 за допомогою програми на смартфоні.

Спочатку Раджеш не помітив нічого дивного в автомобілі. Тільки через деякий час він звернув увагу на лобове скло, що тріснуло, яке в його авто було цілим.

Чоловік зателефонував своїй дружині, і вона підтвердила, що їхня Tesla Model 3 не потрапляла в ДТП. Пізніше Раджеш зауважив, що зарядний пристрій не розташований на звичному місці.

Через деякий час чоловік отримав повідомлення, в якому було написано: "Привіт, Раджеше, ти водиш "теслу"?". Його надіслав справжній власник автомобіля.

Припаркувавши авто, Раджеш зауважив, що колісні диски в Tesla Model 3 не такі. Він зателефонував людині, яка написала йому повідомлення, та визнав свою помилку.

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Дивно, що чоловік зміг повторно розблокувати чужий автомобіль і навіть приїхати на ньому до його власника. Вони посміялися з ситуації та звернулися до поліції, щоб повідомити про інцидент.

Раджеш зв'язався з Tesla та подав відеодокази, але деякі з його електронних листів повернулися назад. Він вимагає, щоб Tesla допомогли йому розібратися в цій ситуації.

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