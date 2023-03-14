В Канаде мужчина случайно угнал чужой электромобиль Tesla (видео)

Мужчина по ошибке сел в чужой электромобиль Tesla Model 3. Теперь он и владелец электрокара пытаются выяснить у производителя, как автомобиль мог отпереться.

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В канадском Ванкувере владелец Tesla Раджеш Рандев случайно уехал на чужом на электромобиле Tesla Model 3. Об этом сообщили на сайте Motor1.

Мужчина торопился забрать своих детей со школы и по ошибке сел за руль электрокара, который стоял рядом с его автомобилем. Он смог разблокировать Tesla Model 3 при помощи приложения на смартфоне.

Сперва Раджеш не заметил ничего странного в автомобиле. Только спустя некоторое время он обратил внимание на треснувшее лобовое стекло, которое в его авто было целым.

Мужчина позвонил своей жене и она подтвердила, что их Tesla Model 3 не попадала в ДТП. Позже Раджеш заметил то, что зарядное устройство не находится на привычном месте.

Спустя время мужчина получил сообщение, в котором было написано: "Привет, Раджеш, ты водишь Теслу?". Его прислал настоящий владелец автомобиля.

Припарковав авто, Раджеш заметил, что колесные диски у его Tesla Model 3 не такие. Он позвонил человеку, который написал ему сообщение и признал свою ошибку.

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Удивительно то, что мужчина смог повторно разблокировать чужой автомобиль и даже приехать на нем к его владельцу. Они посмеялись над ситуацией и обратились в полицию, чтобы сообщить об инциденте.

Раджеш связался с Tesla и представил видеодоказательства, но некоторые из его электронных писем вернулись обратно. Он требует, чтобы Tesla помогли ему разобраться в этой ситуации.

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