Загинули мама і діти 4 та 6 років: на Львівщині легковик зіткнувся з вантажівкою (фото)

Мати з двома доньками загинули на місці ДТП від отриманих травм. Внаслідок масштабної аварії також постраждав 15-річний підліток та водій вантажівки.

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У Львівській області на автодорозі "Київ-Чоп" біля села Розвадів Стрийського району 10 травня ввечері сталася ДТП. В результаті загинули жінка та двоє дітей. Про це повідомляє пресслужба поліції Львівської області.

За інформацією правоохоронців, сталося зіткнення автомобіля "Volkswagen Touran", за кермом якого перебувала 42-річна мешканка Стрийського району, з вантажівкою "Renault", якою керував 45-річний житель Запоріжжя.

Від отриманих внаслідок ДТП травм водійка легковика та двоє її доньок віком орієнтовно чотири і шість років померли на місці події. Також травми отримав 15-річний підліток, який перебував у легковику та водій вантажівки.

Правоохоронці встановлюють обставини дорожньо-транспортної пригоди та уточнюють дані її учасників.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ. Стаття передбачає покарання — ув'язнення від 5 до 10 років.

Нагадаємо, що у США через пилову бурю на автомагістралі 55 сталася масштабна ДТП, внаслідок чого загинули щонайменше 6 людей і понад 30 отримали поранення.

Раніше в Київській області сталася масштабна ДТП — горіли 3 вантажівки. Через це рух у напрямку столиці було заблоковано