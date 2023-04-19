Під Києвом сталася масштабна ДТП із вантажівками: є жертви, — ДСНС (фото)

У ніч на 19 квітня, за даними відомства, на Київщині горіли три вантажівки, внаслідок чого рух у напрямку столиці було заблоковано. Двоє людей отримали несумісні з життям опіки та померли.

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Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій Сергій Крук поділився деякими подробицями масштабної пожежі на Київщині за участю вантажівок. Про це йдеться на сторінці відомства у соціальній мережі Facebook 19 квітня.

За його словами, у ніч із 18 на 19 квітня українські рятувальники боролися з вогнем у Київській області. Горіло три вантажівки, що призвело до зупинки руху в напрямку Києва.

"Боротьба з вогнем — наша суперсила. Сьогодні вночі рятувальники Київської області ліквідували масштабну пожежу за участю трьох вантажівок, що призвело до зупинки руху в напрямку столиці. В одній із вантажівок транспортували гас. На жаль, дві людини загинули", — йдеться в повідомленні.

Станом на ранок середи всі аварійні роботи було завершено, а рух відновлено. До ліквідації наслідків трагедії приєдналося 22 особи з особового складу ДСНС, а також 6 одиниць техніки.

Окремо голова відомства Сергій Крук подякував співробітникам за оперативність, а також злагодженість.

ДСНС ліквідували масштабну пожежу із трьома вантажівками в Київській області Фото: ДСНС ДСНС ліквідували масштабну пожежу із трьома вантажівками в Київській області Фото: ДСНС ДСНС ліквідували масштабну пожежу із трьома вантажівками в Київській області Фото: ДСНС ДСНС ліквідували масштабну пожежу із трьома вантажівками в Київській області Фото: ДСНС

За словами голови ГУ Нацполіції Андрія Нєбитова, ДТП сталося на 128 кілометрi автодороги сполученням Київ – Харків у напрямку столиці. Деякий час рух по трасі був заблокований, і водіїв закликали планувати маршрути з урахуванням цих обставин. Наразі пересування дорогою стабілізовано.

Нагадаємо, 19 квітня повідомлялося, що сили ППО України збили 10 іранських "шахедів" під час нічної атаки на Одещині. Усього противник випустив по області за ніч 12 дронів-камікадзе.