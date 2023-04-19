Под Киевом произошло масштабное ДТП с грузовиками: есть жертвы, — ГСЧС (фото)

В ночь на 19 апреля, по данным ведомства, в Киевской области горели три грузовика, в результате чего движение в направлении столицы было заблокировано. Два человека получили несовместимые с жизнью ожоги и скончались.

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Глава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук поделился некоторыми подробностями масштабного пожара в Киевской области с участием грузовиков. Об этом говорится на странице ведомства в социальной сети Facebook 19 апреля.

По его словам, в ночь с 18 на 19 апреля украинские спасатели боролись с огнем в Киевской области. Горело три грузовика, что привело к остановке движения в направлении Киева.

"Борьба с огнем – наша суперсила. Сегодня ночью спасатели Киевской области ликвидировали масштабный пожар с участием трех грузовиков, что привело к остановке движения в направлении столицы. В одном из грузовиков транспортировался керосин. К сожалению, два человека погибли", — говорится в сообщении.

По состоянию на утро среды все аварийные работы были завершены, а движение восстановлено. К ликвидации последствий трагедии присоединилось 22 человека из личного состава ГСЧС, а также 6 единиц техники.

Отдельно глава ведомства Сергей Крук поблагодарил сотрудников за оперативность, а также слаженность.

ГСЧС ликвидировали масштабный пожар с тремя грузовиками в Киевской области Фото: ГСЧС ГСЧС ликвидировали масштабный пожар с тремя грузовиками в Киевской области Фото: ГСЧС ГСЧС ликвидировали масштабный пожар с тремя грузовиками в Киевской области Фото: ГСЧС ГСЧС ликвидировали масштабный пожар с тремя грузовиками в Киевской области Фото: ГСЧС

По словам главы ГУ Нацполиции Андрея Небытова, ДТП произошло на 128 километре автодороги сообщением Киев – Харьков в направлении столицы. Некоторое время движение по трассе было заблокировано и водителей призвали планировать маршруты с учетом этих обстоятельства. Сейчас передвижение по дороге стабилизировано.

Напомним, 19 апреля сообщалось, что силы ПВО Украины сбили 10 иранских "шахедов" во время ночной атаки по Одесской области. Всего противник выпустил по области за ночь 12 дронов-камикадзе.