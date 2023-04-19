Ночная атака на Одесскую область: силы ПВО Украины сбили 10 иранских "шахедов" (фото)

ВС РФ атаковали объект рекреационной инфраструктуры, как отметили в ОК "Юг", но к счастью обошлось без жертв. Всего противник выпустил по области за ночь 12 дронов-камикадзе.

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Войска Российской Федерации в ночь с 18 на 19 апреля вновь атаковали Одесскую область при помощи иранских беспилотников-камикадзе Shahed-136. В Воздушных силах ВС Украины поделились подробностями случившегося.

Противник нацелился на Одесскую область и направил туда иранские БПЛА. Украинские войска были готовы к такому повороту событий и принялись уничтожать вражеские цели.

"В этот раз воинами зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования воздушного командования "Юг" уничтожены 10 из 12 дронов-камикадзе "Shahed-136/131", — говорится в сообщении.

Без "прилетов", как отмечают в Оперативном командовании "Юг", не обошлось. Один из вражеских дронов-камикадзе попал в объект рекреационной инфраструктуры, но жертв или пострадавших среди мирного населения нет.

На место оперативно прибыли пожарные и ликвидировали огонь.

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли по Украине 4 ракетных и еще 60 авиационных ударов. Также, в Генштабе зафиксировали 58 выстрелов из реактивных систем залпового огня, что привело в результате к тому, что пострадали мирные граждане.

"Вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля в Офисе президента сообщили, что ВС РФ из артиллерии обстреляли центр Херсона. Андрей Ермак отметил, что огонь был по району Центрального рынка, в результате чего минимум один человек погиб и еще шестеро получили серьезные ранения.