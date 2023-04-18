ВС РФ из артиллерии обстреляли центр Херсона: есть жерты, — ОП (видео)

Оккупанты, по словам главы Офиса президента Андрея Ермака, вели огонь по району Центрального рынка. В результате прилета снарядов один человек погиб, еще шестеро были ранены.

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Российские войска обстреляли рынок в центре Херсона сегодня утром. Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram.

Он уточнил, что оккупанты ударили в район Центрального рынка – в результате артиллерийского обстрела пострадали 6 человек. Также известно, что один человек погиб.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин обратился к горожанам с просьбой оставаться в укрытиях.

"Внимание! Центр Херсона под обстрелами! Будьте в укрытиях!", — написал он.

В местных телеграм-каналах появилось видео последствий обстрела. Пострадавшим уже оказывают помощь.

Напомним, 15 апреля российские войска атаковали дронами полицейские автомобили в Херсонской области, ранив правоохранителей.

18 апреля руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила, что в Херсонской области российские войска готовятся к отступлению. Они уже запаслись гражданской одеждой и упаковали мародеренное имущество.